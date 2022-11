CACHOEIRO | Uso de computadores portáteis moderniza ensino na rede municipal de educação

O novo cenário escolar tem a tecnologia como peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem, e na rede municipal de educação de Cachoeiro isso já é uma realidade.

Neste ano, a Prefeitura realizou a entrega de computadores portáteis (notebooks) para professores das escolas municipais, que estão servindo como importante recurso para o desenvolvimento de atividades e preparação das aulas.

Além disso, a gestão municipal adquiriu 1800 notebooks do modelo Chromebook, para utilização dos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, durante as atividades em sala de aula.

Com o equipamento, os conteúdos programáticos são trabalhados de forma mais dinâmica, por meio de vídeos, jogos, filmes, músicas e texto, além de propiciar uma maneira mais lúdica de aprendizagem.

Para capacitar e introduzir os docentes a esse novo formato de ensino, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) tem realizado encontros formativos e oficinas, em que são apresentadas as principais ferramentas digitais a serem trabalhadas em sala de aula.

Uma delas é o WordWall, plataforma on-line onde o professor pode desenvolver jogos digitais educativos e distribuí-los aos alunos por meio dos Chromebooks, recurso que dinamiza o ensino, desperta a atenção dos alunos e torna as aulas mais atrativas.

Por meio desse recurso, as crianças aprendem, brincando, conteúdos básicos como formação de palavras; cálculos simples; nomenclaturas de imagens e cores; rimas e canções; e muitos outros.

Segundo a Seme, os equipamentos também estão auxiliando os estudantes na preparação para avaliações diagnósticas. Recentemente, eles usaram os aparelhos para fazer um simulado da prova do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), do Governo do Estado, que mede o desempenho dos alunos em diferentes níveis de escolaridade e áreas do conhecimento.

Para Cristina Lens, secretária municipal de Educação de Cachoeiro, os recursos tecnológicos são soluções inovadoras, que estão revolucionando o processo de aprender e ensinar nas escolas de todo o mundo.

“Estamos acompanhando as frequentes mudanças que ocorrem no campo educacional. Nesse cenário, é necessário buscarmos apoio nas ferramentas digitais, que dinamizam o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o uso da tecnologia desperta, nos alunos, a busca pelo conhecimento de forma ativa e participativa”, destaca.

“A tecnologia está presente na vida de todos nós, de forma constante, e deve servir como aliada nos processos educativos. O uso desses recursos propicia a integração e democratização dos saberes e amplia as possibilidades e perspectivas de futuro de nossas crianças”, avalia o prefeito Victor Coelho.

foto divulgação/PMCI