Cadela é encontrada em pele e osso em Cachoeiro

today23 de novembro de 2023 remove_red_eye74

Na tarde desta quinta-feira, dia 23 de novembro, a CPI de Maus-Tratos contra os Animais foi à uma casa no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, para apurar uma denúncia de maus-tratos.

No local havia muita sujeira e entulho. Uma cadela foi encontrada no quintal em situação deprimente, muito magra e visivelmente desnutrida, só pele e osso.

O animal foi recolhido pelo centro de zoonoses da prefeitura para ser examinado e cuidado.

Mais dois cães estavam no local. Os animais serão acompanhados pelo Bem Estar do município até que haja vaga no CCZ.

A mulher que se identificou como tutora dos animais foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

“Muito triste toda a situação que encontramos nessa casa. Todos vivem em condições precárias e a cadela estava muito desnutrida. As equipes da prefeitura prometem tomar providências e a CPI também vai acompanhar o caso de perto”, afirmou a deputada Janete de Sá, presidente da CPI de Maus-Tratos contra os Animais.