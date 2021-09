Caixa Econômica disponibiliza nova versão do APP Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal lançou a nova versão do app Bolsa Família. Destinado aos beneficiários do Programa, o aplicativo disponibiliza opções de consulta de parcelas, calendário de pagamentos, além de informações e dicas para o usuário. Já foram feitos mais de 200 mil downloads da nova versão, que pode ser baixada gratuitamente na App Store e Google Play.

Pelo aplicativo, o beneficiário também pode consultar informações do Auxílio Emergencial, no caso de recebimento do benefício em substituição ao Bolsa Família. As informações disponíveis no app são relativas aos últimos 12 meses.

Como acessar

Na nova versão do aplicativo Bolsa Família, o acesso passa a ser realizado por meio da informação de CPF e senha. A senha para acesso é a mesma utilizada em outros aplicativos da Caixa, como o do FGTS, Loterias e Caixa Trabalhador.

Para novos usuários, o cadastramento da senha é realizado por meio da opção “É novo por aqui? Cadastre-se” e, caso o beneficiário possua cadastro e não se lembre da senha, deve utilizar o link “Recuperar senha”, após informar o CPF.

A Caixa ressalta que na opção “Preciso de ajuda” são apresentadas orientações adicionais, que também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 726 0207.