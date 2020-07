Câmara de Guarapari aprova projeto que homenageia ex-prefeito Antonico Gottardo

O ex-prefeito de Guarapari Antonico Gottardo pode ser homenageado com uma avenida em seu nome. É que o Projeto de Lei (PL) n° 65/2020, que presta a homenagem, foi aprovado na 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta quinta-feira (02).

O PL determina que o trecho entre a Rodovia do Sol, contorno com a rua Salma Yazeji Haddad, localizado no bairro Jabaraí, até a avenida Padre José de Anchieta, no Aeroporto, receba o nome do ex-prefeito. A via ficou pronta recentemente e é conhecida como extensão da Avenida Paris.

O autor do projeto é o presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB). “Sempre admirei o senhor Antonico Gottardo. Ele foi um excelente prefeito para Guarapari e acho que ele e sua família merecem essa homenagem”, relatou o parlamentar.

Esta é a segunda homenagem que Gottrado recebe da Câmara. No ano passado, a solenidade em comemoração aos 128 anos de Emancipação Política de Guarapari inovou com a entrega da Medalha Antonico Gottardo aos últimos 10 prefeitos do município. Para que a nova homenagem se concretize, o PL será encaminhado para a prefeitura para ser sancionado pelo prefeito.

Outros quatro projetos, três requerimentos, sete indicações e uma moção foram aprovados. Na sessão, os parlamentares ainda enviaram para a análise das Comissões da Câmara dois Projetos de Lei, um Projeto de Lei Complementar e um Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001, que estabelece eleição para o cargo de diretor escolar. “Antes tinham as indicações políticas e agora vai haver a democratização do processo eleitoral, onde a comunidade escolar vai escolher esses profissionais. Isso dá mais segurança até mesmo para que eles exerçam suas atividades e possibilita que bons profissionais que já trabalham nas escolas possam se candidatar ao cargo”, explicou o vereador Marcos Grijó (PDT).