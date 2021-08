Câmara de Piúma derruba, por unanimidade, veto do prefeito Paulo Cola

Os parlamentares rejeitaram hoje (25), durante sessão ordinária, um veto parcial do poder Executivo para beneficiar agentes de saúde do município. Os vereadores fizeram a defesa do Projeto de Lei e, após discussão, o veto foi rejeitado pelos presentes. Apenas o vereador Tobias Scherrer não compareceu à sessão.

Com isso, a Câmara Municipal vem mostrando uma união jamais vista na história do Legislativo, que tem hoje uma mesa diretora composta pelos vereadores José Carlos Araújo (presidente); Elber Luiz (vice-presidente) e Daniel Etcheverry (secretário). Uma junção que vem pensando em melhorias para a população.



Conheça o Projeto

O Projeto de Lei (PL) nº 47, de autoria do vereador Elieser Dias, institui em caráter excepcional, auxílio emergencial de R$ 500 aos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, servidores públicos em exercício, como medida de enfrentamento e combate a Covid-19.



Projeto na íntegra AQUI

O veto passou pelo crivo da procuradoria da prefeitura de Piúma, que alegou que o PL do vereador Elieser Dias é inconstitucional.