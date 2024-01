Câmara de Vitória publica edital para concurso público com vagas em diversas áreas

O edital do concurso da Câmara Municipal de Vitória, publicado na edição extraordinária 2377 do Diário Oficial do Poder Legislativo, lista um total de 16 vagas distribuídas entre cargos como Assistente Administrativo, Técnico em Tecnologia da Informação, Auditor Interno, Contador, Analista em Administração, Analista em Tecnologia da Informação, Consultor Legislativo (Direito), Procurador e Jornalista.

Os salários variam de acordo com a carga horária de 40 horas semanais, com valores que vão de R$ 2.678,62 a R$ 4.906,27. A posição de Procurador se destaca por oferecer um acréscimo de 40% por representação judicial, aumentando seu atrativo para profissionais do direito.

Este concurso representa uma oportunidade significativa para os profissionais interessados em servir no setor público municipal. Os candidatos devem consultar o edital para obter mais informações sobre requisitos, processo de inscrição e prazos importantes.

O presidente da Câmara, Leandro Piquet, falou sobre a importância do concurso. “A realização deste concurso, após dez anos, é um marco fundamental para a Câmara Municipal de Vitória. É uma demonstração clara do nosso compromisso em fortalecer o quadro de servidores efetivos, essenciais para a eficiência e a transparência dos trabalhos legislativos,” afirmou o presidente da Câmara.

“Esses profissionais trarão novas ideias e competências que são vitais para a evolução e o aprimoramento contínuo dos serviços do poder legislativo da capital,” acrescentou.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra