Câmara inaugura Ouvidoria da Mulher em Guarapari

today14 de agosto de 2020 remove_red_eye49

As mulheres vítimas de violência doméstica em Guarapari agora contam com um novo apoio. É a Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal, inaugurada nesta sexta-feira (14).

No espaço, localizado no anexo, as mulheres vão receber orientações sobre como buscar ajuda em casos de agressões físicas por parte de seus companheiros.

O Presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), lembrou que a Câmara já tratou da violência doméstica no 2° Fórum Legislativo e que nesse evento sentiu a necessidade de oferecer esse apoio às mulheres e anunciou a criação da Ouvidoria.

“Nosso Estado já ocupou o segundo lugar no ranking nacional de feminicídio e mesmo tendo deixado essa posição, infelizmente, continua sendo um dos primeiros. Em Guarapari a violência doméstica também é expressiva, então queremos colaborar com o maravilhoso trabalho da Delegacia da Mulher e do Conselho da Mulher e oferecer mais esse suporte para combater esse mal na nossa cidade”, afirmou Enis.

Segundo o diretor da Câmara, Ricardo Rios, além da violência doméstica, a Ouvidoria também vai atender mulheres com outras demandas como, por exemplo, o encaminhamento para tratamentos de saúde e orientação profissional. “Vamos buscar parcerias com a Delegacia da Mulher, o Conselho da Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos ligados a saúde. A Ouvidoria será mais um suporte e vai agir em conjunto com esses órgãos para ajudar as mulheres nas suas necessidades. E além de dar as orientações e encaminhar, a ouvidora vai acompanhar o andamento dos casos “, explicou Rios.

A ouvidora Sheila Ventura Fontana relatou que, além do atendimento na Ouvidoria, também pretende ir nas comunidades. “Vamos percorrer os bairros e procurar as associações de moradores para oferecer palestras. Estamos buscando apoio na área da saúde e social para dar o melhor atendimento às mulheres da nossa cidade “, disse Sheila.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Mas devido a pandemia do novo coronavírus, será necessário agendar pelo telefone 3261-3414. Durante os atendimentos, serão seguidas todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.