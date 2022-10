GUARAPARI | Caminhão da Caixa Econômica renegocia dívidas até sexta (21)

today18 de outubro de 2022 remove_red_eye30

Ação oferece condições especiais para a liquidação de contratos em atraso

O Caminhão Você no Azul da CAIXA permanece até sexta-feira, 21, em Guarapari, para renegociação de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. A ação oferece descontos de até 90%, conforme a situação individual de cada contrato. A unidade móvel ficará das 10h às 16h, na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba.

Para maior conveniência dos clientes, a CAIXA também ampliou a oferta de renegociação de dívidas em seus canais digitais, e informa que cerca de 70% das propostas da Campanha VOCÊ NO AZUL encontram-se habilitadas para efetivação por meio do site, app CARTÕES CAIXA e/ou WhatsApp.

Os contratos negociados são retirados dos cadastros restritivos externos em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo através do pagamento do boleto.

Além dos descontos para contratos de créditos comerciais, a CAIXA também tem condições para renegociar créditos habitacionais em atraso.

Canais de atendimento

Os clientes podem negociar ou acessar mais informações no site www.caixa.gov.br/vocenoazul, aplicativo CARTÕES CAIXA, Whatsapp 0800 104 0 104 e pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades).

O cliente também conta com o atendimento nas agências da CAIXA e nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 5 mil, informando o CPF e código PEC 10727382.