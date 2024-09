Campanha de Kauê e Valdete ganha as ruas de Piúma e aumenta expectativa de vitória

O calor do sábado, 07 de setembro, dia da Independência do Brasil, não impediu que cerca de 150 pessoas, entre apoiadores, colaboradores e cabos eleitorais tomassem conta das ruas do bairro Niterói para uma caminhada do candidato a prefeito Kauê Oliveira (PL) e a vice Valdete Pires (PL), juntamente com os candidatos a vereadores e vereadoras.

Ainda marcaram presença durante o trajeto o ex-prefeito Samuel Zuqui e a ex-prefeita Martha Scherrer, apoiadores declarados da candidatura de Kauê e Valdete, que foram muito bem recepcionados na comunidade.

Discurso do ex-prefeito Samuel Zuqui durante o trajeto da caminhada.

A expectativa é aumentar cada vez mais a militância no decorrer das caminhadas pelos bairros da cidade, que vem ganhando apoio popular em massa, devido aos sérios problemas em várias áreas do município.

“A caminhada de Kauê e Valdete estava linda. Eles estão conquistando os corações e as mentes dos eleitores da cidade. Estão fazendo uma campanha limpa e acredito que se eles ganharem as mudanças necessárias com certeza serão realizadas, como por exemplo uma saúde digna, pois estamos sofrendo muito com os descasos, falta de amor ao próximo. É preciso também valorizar os servidores e melhorar a assistência social para todos aqueles que necessitam. Voto em Kauê e Valdete sem errar. É 22!!”, pontuou um servidor que não quis se identificar com medo de represálias.

Já Kauê afirmou que: “os eleitores estão começando a entender que nós temos as melhores propostas e que representamos o sentimento de mudança para melhor. Vamos fazer um governo de portas abertas para atender e ouvir a população. Queremos melhorar a condição de vida das pessoas da cidade e do campo. Gostaria de pedir para todos que intensifiquem nas ruas e redes sociais nossas propostas para que chegue ao máximo de eleitores, principalmente os indecisos”, concluiu.