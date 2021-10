Campanha de Vacinação Antirrábica em Vila Velha segue neste sábado (23)

A Prefeitura de Vila Velha dará continuidade, neste sábado (23), à Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação acontece nas regiões III e IV. O horário será de 8 às 17h e os locais você pode conferir AQUI.

Serão imunizados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Seus donos devem levar a carteira de vacinação do animal. Os cães devem estar de coleira e os que forem mais bravos, de focinheira. Os gatos devem estar devidamente contidos em caixas de transporte ou enrolados em toalhas de banho e/ou fronhas, para evitar que fujam ou arranhem o dono.



No último sábado (16), aconteceu o primeiro dia de vacinação e foi um verdadeiro sucesso. A meta para a primeira etapa era imunizar cerca de 10 mil animais. No entanto, foram vacinados 13.743, entre cães e gatos. A tendência que esse número seja maior no evento de amanhã.

A expectativa para toda a campanha é imunizar mais de 35 mil animais, sendo 32.505 cães e 5.417 gatos, o que corresponde a 80% da população animal de Vila Velha.