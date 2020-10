Campanhas de vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação têm dia D neste sábado (17)

O dia “D” de mobilização nacional para as campanhas de vacinação contra a Poliomielite, acontece neste sábado (17) em todo o Estado, para crianças de um ano a menor de cinco anos de idade – mesmo as já vacinadas anteriormente –, e de Multivacinação, para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde, Danielle Grillo, o dia D visa a ampliar o acesso da população aos serviços de vacinação. “É uma facilidade para as pessoas que não podem ir às unidades durante a semana”, explicou.

As campanhas, que iniciaram desde o último dia 5 de outubro, têm como objetivos a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem no Brasil, a diminuição da incidência das doenças imunopreveníveis, além de contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

A coordenadora ainda ressaltou a importância de a população procurar os serviços de vacinação, mesmo com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “A vacina é de extrema importância para mantermos as crianças e adolescentes protegidos. É importante esclarecer aos pais e responsáveis que os serviços de vacinação estão orientados quanto às medidas de prevenção contra a Covid-19, e que é imprescindível a adesão à Campanha para garantirmos altas e homogêneas coberturas vacinais”.

Para a Vacinação contra a Poliomielite, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, com estimativa de imunizar pelo menos 194.056 das 204.269 crianças do Espírito Santo. Já para a Multivacinação, o objetivo é imunizar a população não vacinada ou com esquemas incompletos, menores de 15 anos de idade (até 14 anos, 11 meses e 29 dias) de acordo com o calendário. A imunização ocorrerá nas 493 salas de vacinação dos 78 municípios do Estado.

Até esta quarta-feira (14), foram vacinadas 18.819 crianças de um ano a menor de cinco anos de idade contra a Poliomielite, com uma cobertura vacinal de 9,21%. Em relação à Campanha de Multivacinação, foram vacinadas 28.212 crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Vacinação indiscriminada contra o sarampo para adultos

A Campanha de Vacinação indiscriminada contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos vai até o próximo dia 30 de outubro. “É uma oportunidade aos pais e responsáveis, que forem levar as crianças para o dia “D”, que também possam se vacinar contra o sarampo”, orientou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde, Danielle Grillo.

A coordenadora destacou que a vacina contra o sarampo deverá ser administrada na faixa etária preconizada (20 a 49 anos), independentemente da situação vacinal. “Mesmo que esses adultos tenham esquema completo de vacinação contra o sarampo devidamente comprovado no cartão de vacina, deverão receber uma dose adicional”, disse.