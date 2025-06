Campeonato Brasileiro de Futevôlei em Cariacica acontece de 19 a 22 de junho

No Brasil esporte já é praticado por mais de meio milhão de pessoas, no Espírito Santo arenas se multiplicam por cidades que não estão no litoral

Cariacica se prepara para receber o primeiro Campeonato Brasileiro de Futevôlei 4×4 de Clubes, que acontece de 19 a 22 de junho. Com uma estrutura desenvolvida para receber mais de 150 atletas de todo o país, e público diário de mais de 800 pessoas no Engenheiro Araripe, o evento marca a primeira etapa oficial do circuito nacional, que ainda passará por cinco regiões do Brasil.

Nascido nas areias do Rio de Janeiro e popularizado por craques como Romário e Renato Gaúcho, o futevôlei conquistou o Brasil e tem no Espírito Santo um terreno fértil para seu desenvolvimento, seja nas areias do litoral ou nas arenas que se popularizam e atraem praticantes de todas as idades, promovendo integração social, saúde e lazer.

O esporte passa pelas areias da praia, quadras de areia, arenas que surgem em cidades que sequer tem litoral, projetos sociais, academias e escolinhas impulsionam o crescimento do esporte, que hoje ganha ainda mais força com o formato 4×4 — uma versão mais dinâmica e acessível para o público. Com mais jogadores por equipe, o jogo se torna mais movimentado e fácil de acompanhar, favorecendo a expansão da modalidade.

“O futevôlei é um esporte que combina técnica, criatividade e acessibilidade. O que começou como lazer, hoje mobiliza multidões, lota arenas e se viabiliza para se tornar um esporte olímpico. Somente no Brasil temos 35 federações, com a modalidade 4×4 que permite mais tempo de bola, e distribuição de jogadas. Temos a meta de chegar a 50 federações”, explicou Tomas Fernandes, da organização do evento.

Entre os destaques a atleta capixaba Ray Servare, natural de Cariacica, que é tricampeã mundial e sete vezes campeã brasileira; Sallen Almeida, de Vila Velha, atleta que começou no futebol e hoje domina as quadras de areias; Felipe Índio, da Bahia, 12 vezes campeão baiano, quatro vezes campeão do Circuito Brasileiro de Futevôlei e campeão da Liga Nacional de Futevôlei; Felipinho campeão World Footvolley, bicampeão Footvolley World Stars, bicampeão Brasileiro e campeão Mundial – Sub 20; Josy Souza tricampeã mundial e hexacampeã brasileira; Bianca Hiemer bicampeã Sul-Americana e seis vezes campeã brasileira. E ainda Marcola, Besouro, Igor Salsa e muitos outros atletas que representam 17 clubes confirmados.

Clubes confirmados:

Avaí (SC), Operário (MS), Atlético Goianiense (GO), Paraná (PR), São Paulo (SP), CRB (AL), Bahia (BA), MAC Maranhão (MA), Atletiquense (MG), Galatas (ES), Ceará (CE), Desportiva (ES), Nova Iguaçu (RJ), S8 (SP), Vasco (RJ), Macaé (RJ), Vitória (BA).

Informações:

Datas:

19 de junho (quinta): Categoria Feminino

20 de junho (sexta): Clínica de Futevôlei com o projeto Cariacica Down

21 e 22 de junho (sábado e domingo): Categorias Masculino Sub-23 e Masculino Open

Horário: quinta, sábado e domingo: das 10h às 21h; sexta-feira: das 14h às 18h.

Entrada: gratuita, com doação de 1kg de alimento não perecível

Local: Estádio Engenheiro Araripe (Desportiva), Cariacica – ES

O evento contará com áreas acessíveis e espaço para toda a família, promovendo inclusão e conforto para todos os públicos.

Apoio:

Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de Cariacica, Sesport Governo do ES, Federação Capixaba de Futevôlei.

Realização: Confederação Brasileira de Futevôlei e Adecees.

Produção: Tentáculos Produções.