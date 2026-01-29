Campeonato de xadrez de verão nesta sexta-feira (30) em Vila Velha

Um campeonato de xadrez vai movimentar a tarde de sexta-feira (30) na Barra do Jucu, em Vila Velha, à partir de 16h30. É o 1º Campeonato de Xadrez da Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Abeca), que serve de preparatória para a realização do 2º campeonato de Xadrez da Barra do Jucu, em julho, que será aberto à comunidade.

A disputa intelectual será no Café Andorinhas, que fica na Rua das Andorinhas, número 13, na Praça dos Pássaros, na Barra do Jucu. A atividade faz parte da programação de verão da Abeca.

Para Karina Solar, coordenadora da Abeca, o xadrez tem sido uma importante estratégia pedagógica de fortalecimento cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes atendidas pela instituição, que promove o esporte mental também entre jovens da comunidade.

“Mais do que um jogo, o xadrez abre caminhos. Ele amplia horizontes, incentiva o pensamento crítico e fortalece o protagonismo das crianças. Cada partida é uma oportunidade de aprender, refletir e descobrir novas formas de olhar para si e para o mundo”, analisou.

Educadora social da Abeca, Mara Gomes diz que o xadrez ajuda no desenvolvimento das crianças.

“O xadrez nos permite trabalhar habilidades que não aparecem logo. As crianças aprendem a planejar, a esperar o tempo do outro, a respeitar, a errar e recomeçar. É um exercício de paciência, estratégia e autoconfiança, que transforma a forma de pensar e de conviver”, ponderou.

Ela conta que, além de estimular o raciocínio lógico, a tomada de decisão e a concentração, o jogo ensina a lidar com regras, limites, frustrações e conquistas, que são elementos essenciais para a convivência e para o desenvolvimento integral de cada participante.

Esta edição do campeonato de xadrez é uma disputa interna, mas a Abeca a utiliza como preparatória para realizar o 2º campeonato de Xadrez da Barra do Jucu, em julho, que será aberto a toda comunidade.

Serviço: 1º Campeonato de Xadrez da Abeca

Local: Café Andorinhas – Praça dos Pássaros / Barra do Jucu

Dia: 30/01/2026 (sexta-feira)

Horário: 16h30