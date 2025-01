Cantor Rodrigo CX vai estar na Arena de Verão em Vila Velha na sexta-feira, 17

O músico capixaba leva ao palco do Festival Delírio Tropical canções autorais na próxima sexta-feira (17), às 17h20, em Itapuã

A Praia de Itapuã está fervendo com música boa, gente bonita e a vibe incrível do verão capixaba. E é com good vibes que Rodrigo CX vai subir no palco da quarta edição do Festival Delírio Tropical. O cantor e compositor promete pocar no delirante festival na próxima sexta-feira (17), às 17h20, na Arena de Verão, em Vila Velha.

“Bora conhecer o Bossa-Reggae, relembrar os bons tempos da Salvação e curtir muito comigo, galera. Vai ser massa!”, convida o multifacetado artista, que garante um show na medida para quem quer dançar, cantar e se apaixonar na cidade Canela Verde.

Com entrada gratuita e em uma das praias mais bombadas do verão capixaba, Rodrigo CX leva ao festival seu novo show solo e um gênero musical inédito, criado por ele, o Bossa-Reggae.

“Esse gênero é a cara do verão. Aliás, toda a minha trajetória nesses 30 anos de carreira têm o clima da estação: positividade, boas energias, amor e paz é o que eu quero levar para as pessoas com a minha música. Começo a tocar em pleno pôr-do-sol. Vai ser um momento incrível”, diz ele.

No set-list, canções autorais como “Regência”, “Cara Metade (Tudo Mudou)” e “Notícia Boa”, além de clássicos como “Corcovado”, “Garota de Ipanema” e “Água de beber” em versão bossa-reggae. E um ingrediente especial na mistura: a participação da banda de reggae Plantada, vinda diretamente de Portugal, para apresentar o seu som hipnotizante. “Vamos fazer os corações baterem no ritmo da paz e da alegria”, finaliza CX.

Serviço: Rodrigo CX part. “Plantada” no Delírio Tropical

Data: 17 de janeiro

Horário: 17h20

Local: Arena de Verão na Praia de Itapuã, em Vila Velha (próximo à Curva dos Pescadores)

Entrada Gratuita

Instagram: @rodcx

foto Thiago Bonfim