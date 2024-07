Cantora Luiza Dutra apresenta produção do novo EP em formato audiovisual

O projeto de criação e produção do álbum “Meu Canto”, da artista Luiza Dutra, representa o processo de descoberta no universo da composição, forma que a cantora encontrou para entender seus sentimentos e compartilhar reflexões. Além do álbum já estar finalizado e disponível nas plataformas digitais, todo o público vai poder conferir esse processo de produção com bastidores dos dias de gravação, por meio de “vizualizers” (vídeos com imagens em looping), no canal da artista no YouTube. Assista aqui. https://www.youtube.com/@luizadutrar.



O disco, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 12/2022 – Produção Musical, com o apoio da Secretaria da Cultura (Secult), é composto por sete faixas que resgatam referências da MPB, samba e jazz, fundindo com inspirações contemporâneas.



Luiza Dutra conta que, ao todo, foram dois meses de ensaios semanais com os instrumentos bases: teclado, baixo e bateria. Após o período necessário para a conclusão do arranjo das sete faixas, elas foram gravadas durante três dias no Funky Pirata. Ainda segundo a cantora, todos os instrumentos foram gravados juntos, incluindo também a voz, com a intenção de alcançar uma estética sonora específica.



“Após esse período, foram adicionados elementos em cada faixa que foram entendidos como necessários para depois partir para os processos de finalização: edição, mixagem e masterização. Além disso, foram elaborados sete visualizers, um para cada faixa do álbum, dirigidos por Flora Fiorio e gravados em uma diária”, explicou Luiza Dutra.



Produção

A ideia da produção do álbum de Luiza Dutra surgiu no desenrolar da trajetória dela como artista capixaba. Em 2022, junto com o produtor musical Jackson Pinheiro e produtora executiva Fernanda Holz, a artista observou que tinha canções interessantes que funcionariam juntas dentro de um mesmo projeto.



De acordo com Luiza Dutra, a intenção de caminhar rumo à consolidação de sua carreira como “cantautora”, ou seja, cantora e autora, passou a elaborar sua estética sonora, seguindo na direção contrária da maioria dos artistas da cena musical e apostando numa proposta orgânica. Já a ideia de um show de lançamento ainda está sendo organizada.

Serviço

O álbum “Meu Canto” já está finalizado e disponível nas plataformas digitais, assim como os visualizers, que estão disponíveis no canal da artista no YouTube.

Saiba mais: https://linktr.ee/luizadutra