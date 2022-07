Capacitação para empresários capixabas sobre capital de giro ocorre na quarta (27), inscreva-se aqui

A maioria dos empresários iniciantes fica relutante em relação ao momento ideal de se realizar ou não financiamentos para capital de giro, com medo da inadimplência ou até mesmo pela falta de conhecimento do assunto. Por isso, na próxima quarta-feira (27), às 9h, o setor produtivo do Espírito Santo terá a chance de sanar as possíveis dúvidas em relação aos benefícios da aquisição de capital de giro para os custos operacionais básicos e as possibilidades de crescimento empresarial envolvendo a venda e a manutenção da carteira de crédito, com a palestra online e gratuita sobre “Capital de giro e vendas de carteira de crédito” mediada pelo sócio de Financial Advisory da Deloitte, André Magalhães.

Para os especialistas em finanças, um bom planejamento do ciclo financeiro de uma empresa e a boa gestão do fluxo de caixa e do capital de giro, mantendo as contas em dia e fazendo com que as operações da empresa aconteçam sem entrar no vermelho, apresentam-se como as principais chaves para a sobrevivência do empreendimento.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://rb.gy/zkderx ou pelo site do Bandes (www.bandes.com.br).

A palestra faz parte do projeto bimestral Jornada do Conhecimento 2022, realizado pelo Bandes e Deloitte Brasil, que conta com palestras gratuitas, em formato online, por meio de webinários, para os empresários capixabas interessados em temas voltados para gestão de empresas, com a instrução de especialistas e apresentação das linhas de financiamento cases de sucesso do banco.