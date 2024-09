Capacitação sobre Defesa Agropecuária é realizada no IFES de Itapina, distrito de Colatina

Neste dia 4 de setembro, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) de Itapina, distrito de Colatina, recebeu uma capacitação organizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).

O evento faz parte de um projeto liderado por Eduardo Chagas, da Direção Técnica do IDAF, e coordenado pela Gerência de Educação Sanitária e Ambiental. O objetivo do projeto é visitar todas as instituições de ensino superior e técnico que oferecem os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, e Técnico em Agropecuária e Agricultura.

Marcaram presença Rafael Rebelo de Oliveira Albane, engenheiro agrônomo e gerente do IDAF em Colatina, que abordou temas cruciais para o setor agrícola. Rafael foi acolhido cordialmente pelo coordenador do curso de Agronomia, Jadier de Oliveira Cunha Júnior, que fez a abertura do evento.

Durante a capacitação foram discutidos aspectos relacionados às doenças de notificação fitossanitária e ao papel do agrônomo no IDAF. A professora de fruticultura, Patrícia Soares Furno Fontes, também apoiou a realização do evento ao ceder suas aulas, evidenciando o compromisso do corpo docente do IFES com atividades extracurriculares.

Rafael Albane conduziu a capacitação e, ao final da palestra, participou de um bate-papo com os alunos, respondendo às dúvidas dos participantes. Cerca de 31 alunos participaram da palestra, proporcionando um ambiente rico para aprendizado e debate sobre temas essenciais para a saúde e proteção das culturas agrícolas no estado.

Projeto IDAF nas universidades.

No turno vespertino também foi realizada uma capacitação para os alunos do Curso Técnico em Agropecuária, com Rafael Albane como palestrante. O evento foi coordenado pela professora Andrea Moraes Torres Pinto e contou com a participação de aproximadamente 25 pessoas. Ao todo, foram capacitados 56 alunos do IFES pelo IDAF nos temas abordados.

A colaboração entre o Idaf e instituições de ensino, como o IFES, é crucial para aprimorar o conhecimento técnico e promover a troca de experiências entre profissionais e futuros agrônomos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura no Espírito Santo.