Capixaba Kart Rental realiza segunda etapa e reforça tradição no kartismo estadual

today1 de maio de 2025 remove_red_eye56

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória (ES), foi palco de muita emoção no último domingo (27), com a realização da segunda etapa do Capixaba Kart Rental (CKR) 2025, organizado pelo Fãs de Kart Eventos Esportivos. Pilotos de diversas categorias, familiares e entusiastas lotaram o kartódromo para um dia repleto de disputas intensas e celebração da força do kartismo no Espírito Santo.

As baterias, realizadas em dois sentidos da pista – anti-horário e horário – e com troca de karts entre as corridas, trouxeram ainda mais desafios aos competidores. A estrutura priorizou segurança, igualdade técnica e transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram (@fasdekart), permitindo que o público de todo o Brasil acompanhasse as emoções em tempo real.

Fundado em 2012, o Fãs de Kart consolida-se como referência no kartismo estadual, unindo habilidade, espírito esportivo e ações sociais, como a tradicional Copa Solidária.

DESTAQUES DA SEGUNDA ETAPA

Nas pistas, o equilíbrio foi a marca registrada. Em todas as categorias – Rookie 80, Rookie 100, Light e Pro – os pilotos protagonizaram disputas acirradas e demonstrações de talento. Nomes como Gustavo Quintino, Thales Miranda, Mannon Cruz e Leonardo Martins brilharam em suas respectivas categorias, mas a competição permanece completamente aberta.

Com oito etapas no total e o sistema de dois descartes dos piores resultados, tudo ainda pode mudar! Cada curva, cada ultrapassagem e cada ponto conquistado fazem a diferença na briga pelo título.

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS 02 ETAPAS

Categoria Pro

1 – Guido Arthur Chaves Sousa

2 – Leonardo Martins

3 – André Heiderich

4 – Breno Loureiro

5 – Gustavo Martins Oliveira

Guido começou muito bem e abriu frente, mas Leonardo e André ainda estão vivos na luta. Breno e Gustavo também estão próximos.

Categoria Light

1 – Mannon Camargo Cruz

2 – Rodrigo Aguiar

3 – João Raphael Cardoso Repossi

4 – Eduardo de Oliveira Lima

5 – Jeferson Tavares da Silva

Mannon lidera com uma vantagem confortável, mas Rodrigo e João Raphael seguem fortes na disputa. Eduardo e Jeferson ainda têm boas chances.

Categoria Rookie 80

1 – Gustavo Willig Quintino dos Santos

2 – Alex Priori

3 – Gabriel Magela

4 – Wesley Vieira

5 – Bruno Padilha

Gustavo tem uma liderança bastante sólida, mas Alex, Gabriel e Wesley ainda estão vivos. Se Gustavo tiver algum revés nas próximas etapas, a disputa pode esquentar bastante. Bruno Padilha também segue com boas possibilidades.

Categoria Rookie 100

1 – Thales Mendes Miranda

2 – Leandro Kästrup

3 – Gabriel Cavalcanti Silva

4 – Felipe Pedroso

5 – Marcos Ramos

Thales domina a Rookie 100 até agora, mas Leandro e Gabriel ainda têm margem para reverter a situação. Felipe e Marcos também seguem na briga.

PRÓXIMA ETAPA – TERCEIRA ETAPA

A terceira etapa do CKR 2025 acontece no domingo, 18 de maio, às 14h, no kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória (ES). A entrada é gratuita e haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram (@fasdekart).

fotos Andrea Faria