Capixaba Késsia Tristão é hexacampeã brasileira de enduro de regularidade

3 de agosto de 2023

A motociclista capixaba Késsia Tristão conquistou mais um título no último fim de semana e se sagrou hexacampeã brasileira de enduro de regularidade. A última etapa do campeonato aconteceu no evento Ibitipoca Off Road, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Késsia Tristão disputou na categoria feminino e fez um percurso de quase 400 quilômetros de trilha. Ela estava liderando a disputa, após ser vencedora das duas primeiras etapas do campeonato. Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a capixaba falou sobre a felicidade em conquistar o título e agradeceu o apoio concedido.

“O Brasileiro teve provas na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, com terrenos e desafios diferentes. Estou muito feliz em conquistar mais um título brasileiro e levar a bandeira do Espírito Santo ao lugar mais alto do pódio. Me dediquei e me preparei bastante para alcançar esse resultado e agradeço muito a Sesport por ter feito parte dessa conquista”, disse Késsia Tristão.