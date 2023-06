Capixabas disputam campeonato internacional de jiu-jitsu em Fortaleza

today21 de junho de 2023 remove_red_eye75

Mateus Roccon, Raul Schunk e Ramon Schunk vão disputar o Fortaleza Internacional Open de jiu-jitsu, no Ceará. Os combates acontecem neste sábado (24) e no domingo (25), com a participação de cerca de 1.500 lutadores. Os capixabas viajam com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A competição vale pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, no qual os atletas Raul e Ramon Schunk são líderes em suas respectivas categorias. O objetivo é manter a colocação e aumentar a pontuação, visando à estreia no Campeonato Mundial, que está previsto para o final de agosto.

Voe Atleta também leva capixabas para torneio em Goiânia

Ainda neste fim de semana, o lutador João Victor Borges participa do AJP tour Goiânia, que será realizado no Sesi Canaã. O campeonato conta pontos para o ranking internacional de jiu-jitsu e o capixaba busca uma boa colocação de olho no Word Pro, que acontecerá em novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

João Victor e a coach Suzana da Silva Inácio também viajam com passagens adquiridas por meio do programa Voe Atleta.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.