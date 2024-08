Capixabas se sagram campeãs brasileiras universitárias no beach soccer e no futevôlei

today27 de agosto de 2024 remove_red_eye30

As equipes capixabas de beach soccer e futevôlei feminino se sagraram, nesse fim de semana, campeãs brasileiras universitárias. Os títulos foram conquistados durante a disputa da edição de praia dos Jogos Brasileiros Universitários (Jubs Praia), que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), durante toda a última semana.



A delegação do Estado viajou com o transporte custeado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).



No futevôlei feminino, com as alunas da Multivix Rayane Servare, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport, e Ana Rondelli, o Espírito Santo conquistou o título ao vencer a equipe da Paraíba, por 2 sets a 0. O jogo reeditou a final do brasileiro universitário do ano passado, quando as paraibanas levaram a melhor.



Considerada uma das melhores jogadoras de futevôlei do mundo, Rayane Servare valorizou a conquista do lugar mais alto do pódio, em seu último ano como atleta universitária. “Levar um título desse para o Espírito Santo é muito importante para mim. Estou muito feliz de conseguir essa medalha de ouro em meu último ano, podendo participar do brasileiro universitário. Quero agradecer a minha dupla por essa importante conquista”, disse.



Já o título no beach soccer veio após uma excelente campanha, com cinco vitórias em cinco jogos. Na final, a vitória foi sobre a equipe da Unit (SE), por 6 a 3. Capitã e artilheira da equipe, Silvana Neves foi o grande destaque do time capixaba, que contava com alunas da Multivix.



“Estou muito feliz com essa conquista. Já disputei diversas outras finais de beach soccer, inclusive de Mundial, mas esse título foi muito especial. Espero que esse tenha sido o primeiro de muitos títulos da nossa equipe”, comemorou a jogadora Silvana Neves.



Mais medalhas

Além dos dois ouros, o Espírito Santo volta do Rio de Janeiro com outras seis medalhas, totalizando oito conquistas, sendo três de prata e três de bronze, garantindo assim o melhor desempenho do Estado no Jubs Praia. Em 2023, em São Luís (MA), os capixabas conquistaram sete medalhas – um ouro, duas pratas e quatro bronze.



As pratas vieram no beach soccer masculino, vôlei de praia feminino e beach wrestling. Os três bronzes foram conquistados no beach wrestling (duas medalhas) e no cross training.



Medalhas do Espírito Santo no Jubs Praia:

Ouro

Futevôlei feminino (Multivix)

Beach soccer feminino (Multivix)

Prata

Beach soccer masculino (Multivix)

Vôlei feminino (Multivix)

Beach Wrestling- Mayra Fantin (UVV)

Bronze

Beach Wrestling – Cristal Santana

Beach Wrestling – Caio Cuzzuol (Multivix)

Cross Training – Julio Cesar Faria (Estácio de Sá)