Caratecas do Espírito Santo disputam final do Campeonato Brasileiro em Brasília

today2 de dezembro de 2024 remove_red_eye36

Os caratecas do Espírito Santo se preparam para disputar a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontece em Brasília, a partir desta quarta-feira (04). Os atletas competem nas categorias Adulto, Sub-21, Máster e Parakarate.



Dos capixabas, Ana Carolina Batista, Bruno Conde, Claudina Aguiar, Gustavo Bosqueti e Raylaine Chagas são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). As lutadoras Amanda Bissoli e Raylaine Chagas também viajam com o apoio do programa Voe Atleta.



Claudina Aguiar, que já acumula nove anos de experiência na seleção brasileira da modalidade, falou das expectativas para a competição nacional mais importante e aguardada do calendário.



“Após muita dedicação e esforço estamos prontos para encerrar esse campeonato com chave de ouro. Minha equipe, Team Aguiar, levará doze atletas para representar o Espírito Santo e tenho plena confiança de que estamos preparados para superar esse último desafio”, afirmou Claudina Aguiar.



Um dos destaques é Gustavo Bosqueti, que conquistou os títulos de campeão sul-americano e pan-americano por equipes 2024. Recentemente, o lutador também representou o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê, em Pamplona, na Espanha.



Ao longo da temporada foram realizadas várias etapas do Campeonato Brasileiro 2024, em diferentes estados do País, que classificaram os melhores atletas para a grande final, que tem encerramento no próximo domingo (08).

Confira os atletas do Espírito Santo que participam da final:

Amanda Bissoli

Ana Batista

Bruno Conde

Claudina Aguiar

Érika Andrade

Guilherme Gouvêa

Gustavo Bosqueti

Luciano Werneck

Mateus Chagas

Nadine Gonçalves

Rafael Mioto

Raylaine Chagas

Rogério Alvarenga

Vitctória Daniel

Adão Reis

Arthur Freitas

Claudenir Mendes

Estevão Azevedo

Gleidson Santos

Ilma Scota

Juliana Oliveira

Márcio Stein

Peter Ferreira

Rener Zuqui

Wesley Oliveira