Cariacica abre processo seletivo com mais de 100 vagas para Assistente Educacional

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye45

A prefeitura de Cariacica publicou nesta quinta-feira (4) o edital para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Assistente Educacional.

São 100 vagas disponíveis, mais formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.700. Para se inscrever, é preciso ser do sexo feminino, ter ensino médio completo, curso de no mínimo 60 horas de berçarista, ou cuidador escolar, ou auxiliar/assistente de creche.

As interessadas podem se inscrever a partir das 14h desta quinta-feira (4), exclusivamente pelo site da prefeitura de Cariacica. Os documentos necessários devem ser anexados em arquivo único, em formato PDF. O prazo de inscrição se encerra às 14h da próxima quarta-feira (10).

Clique aqui e confira o edital completo!

Dentre as atribuições do cargo, o profissional deverá acompanhar os alunos em atividades pedagógicas propostas dentro e fora do ambiente escolar, inclusive em aulas de campo; acompanhar as atividades e auxiliar nos cuidados, hábitos de higiene e na alimentação no ambiente escolar; auxiliar na locomoção em todos os ambientes escolares; acompanhar e auxiliar os alunos que fazem uso do transporte escolar no percurso entre a casa e escola e vice-versa.

foto Claudio Postay