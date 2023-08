Cariacica abre processo seletivo para arquiteto e urbanista com salário de R$ 6,5 mil

today30 de agosto de 2023 remove_red_eye89

A Secretaria Municipal de Habitação de Cariacica (Semhab) abre processo seletivo para contratação temporária de arquiteto e urbanista. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 6,5 mil.

As inscrições vão até 14 horas do dia 4 de setembro. Para concorrer a vaga o candidato deve encaminhar até a data final da inscrição a documentação listada no edital, em formato pdf, em arquivo único, para o e-mail [email protected].

Os candidatos devem ter nível superior completo, registro no respectivo conselho de classe, conhecimentos básicos de informática em especial de editor de texto, planilhas eletrônicas e internet; programas de Arquitetura, Urbanismo, Design e Engenharia. É desejável ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Clique aqui e leia o edital completo

foto divulgação