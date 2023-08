CARIACICA | Cidade alcança 1º lugar no ES em ranking que mais facilita abertura de empresas

O relatório mais recente do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, elaborado pelo Ministério da Economia, traz Cariacica em 1º lugar no Estado e em 10º lugar no Brasil como a cidade que mais facilita a abertura de empresas. São 689 variedades de atividades econômicas que podem ser exercidas sem burocracia.

Essa conquista é resultado de uma série de facilidades que foram criadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), como por exemplo o Simplifica Cariacica, a Lei do Mosaico da Inovação, NossoCrédito, a Sala do Empreendedor, e ainda a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e o lançamento do Plano do Ecossistema de Inovação.

O município aparece na frente de cidades conhecidas no Brasil, como por exemplo, Foz do Iguaçu (673), Curitiba (555), Maceió (492), Salvador (405), Guarujá (404), Gramado (397), Olinda (345) e Manaus (313).

“Cariacica se firma cada vez mais como um ambiente que atrai negócios para gerar emprego e renda para nossos munícipes. Estamos avançando cada dia mais”, destacou o prefeito Euclério Sampaio.

“Cariacica é um município que agiliza a abertura de empresas na cidade, com um ambiente desburocratizado e simplificado. Também ficamos em segundo lugar na Grande Vitória no Prêmio Cidade Empreendedora”, completou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Lúcia Dornellas.

foto Claudio Postay