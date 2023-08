Estudante de Cariacica é selecionado para Olimpíada Brasileira de Astronomia

today28 de agosto de 2023 remove_red_eye312

A rede de ensino de Cariacica terá um representante nas seletivas Internacionais da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. André Alberti, estudante do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cívico-Militar Coronel PM Orlady Rocha Filho, em Itanguá, foi o único estudante de escola pública de Cariacica selecionado para essa etapa.

A seletiva acontece de modo on-line em outubro, novembro e dezembro. Caso o estudante seja selecionado na etapa on-line, será submetido a provas presenciais de seleção de mais uma fase de treinamento, composto por provas teóricas, observacionais reais ou planetário e de carta celeste, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Após essa etapa, 40 estudantes serão selecionados para os treinamentos.

Ambas as etapas, on-line e presencial, são classificatórias. Se aprovado, o estudante de Cariacica integrará uma das duas equipes brasileiras que irão participar da XVII IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) e XVI OLAA (Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica), que acontecem neste ano.

Preparação

O professor de Ciências, Thiago Ouverney, é um dos responsáveis pela preparação do aluno. Ele conta que os estudantes do 6º ao 9º anos contam com uma lista dos conteúdos de astronomia e astronáutica de acordo com o edital de prova da OBA 2023 para estudarem. Além da lista, os alunos tiveram aulas de revisões com apoio de imagens, vídeos e mapas mentais, tratando dos assuntos mais amplos e complexos.

“Ver o desempenho do André é muito gratificante e recompensador. Celebramos esse sucesso e também estamos reafirmando nosso compromisso contínuo em fornecer um ambiente que inspire a excelência acadêmica, encoraje a exploração intelectual e nutra o potencial de cada aluno. Que esta conquista sirva como um exemplo inspirador para todos nós, lembrando-nos de que a busca do conhecimento e da excelência é uma jornada gratificante, repleta de desafios e realizações”, destaca.

Medalhas

O aluno da EMEF Orlady foi medalhista de ouro nas Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2020 e 2021 e selecionado para segunda fase da OBMEP 2023. Para participar da seletiva internacional, André participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) em maio deste ano, onde alcançou nota 9. O bom desempenho na OBA o credenciou para a seletiva internacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

“Nossa escola tem um modelo de educação de excelência, trabalhamos o protagonismo do estudante, formando agentes importantes na sociedade, capazes de transformar o mundo a sua volta”, destaca Roberto Lavieri, diretor da Emef Cívico-Militar Coronel PM Orlady Rocha Filho.

foto Claudio Postay