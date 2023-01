CARIACICA | Modernização na iluminação pública gera economia de mais de R$ 900 mil à prefeitura

A modernização de toda a iluminação pública do município de Cariacica, no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, gerou uma economia de R$ 906.928,50 aos cofres públicos. O resultado é fruto de um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Serviços (Semserv), que promoveu a implantação de uma nova tecnologia no município.

Trata-se do Sistema de Telegestão da Iluminação Pública, que começou a funcionar em maio de 2022, e é capaz de identificar e corrigir mais rapidamente qualquer problema. E a Semserv também está nas ruas diariamente fazendo a troca das luminárias tradicionais por LED. Até agora, já foram substituídas mais de 37 mil lâmpadas.

No Sistema de Telegestão, em cada luminária é instalado um dispositivo que se comunica sem fio. Esses dispositivos formam uma rede de comunicação e, por meio dela, é possível controlar e obter informações da lâmpada. Até o final de 2024, a expectativa é que todos os 27 mil pontos de iluminação sejam atendidos pelo sistema.

“O resultado desse trabalho se reflete na economia aos cofres públicos. Em dezembro de 2021, o consumo foi o maior, com conta de energia da iluminação pública no valor de R$ 1.599.418,19. Depois da implantação do sistema e com a troca das luminárias, essa despesa caiu para R$ 838.352,24, no mesmo mês de 2022. De um ano para o outro, o percentual de economia foi de 47,58%”, detalhou Marcos Aranda, secretário de Serviços.

Confira a economia no quadro abaixo

