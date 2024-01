CARIACICA | Confira a programação dos shows na Nova Orla a partir desta sexta-feira (19)

today16 de janeiro de 2024 remove_red_eye77

Muita música e diversão no fim de semana na Nova Orla de Cariacica! Nesta sexta-feira (19), às 20 horas, DJ Johhn se apresenta ao lado do restaurante Maré. No sábado (20), a partir das 20 horas, no mesmo local, quem se apresenta é Graciella D’Ferraz & Banda.

Já no domingo (21), a partir das 8 horas, acontece aulão de ritmos no restaurante Maré. Às 9 horas, Samba Crioulo agita a Nova Orla, ao lado do restaurante Ferro e Brasa.

A Nova Orla de Cariacica fica localizada na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (antiga Avenida Vale do Rio Doce), entre Alto Boa Vista e Sotema.

Toda a programação está sendo organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com a Secretaria de Governo e os restaurantes da Orla.

Confira a programação

Sexta (19)

20 horas – DJ Johhn – restaurante Maré

Sábado (20)

20 horas – Graciella D’Ferraz e Banda – restaurante Maré

Domingo (21)

8 horas ao meio-dia – Rua de Lazer

8 horas – aulão de ritmos – restaurante Maré

9 horas – Samba Crioulo – restaurante Ferro e Brasa