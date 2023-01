CARIACICA | Vereador Renato Machado solicita drenagem e pavimentação para o bairro Sotelândia

Obras de infraestrutura em diversos pontos da cidade de Cariacica sempre foram reivindicadas pelo vereador Renato Machado no sentido de melhorar as condições da população do município.

Desta vez, atendendo os apelos da comunidade de Sotelândia, o vereador Renato Machado apresentou uma indicação solicitando a prefeitura de Cariacica a drenagem e pavimentação na Rua Lindaura Costa, próximo ao churrasquinho do Júnior.

Segundo o parlamentar, “a pavimentação da referida rua se faz necessária, porque os moradores sofrem constantemente com a lama no período de chuvas e a poeira na estiagem, ocasionando assim problemas de saúde, além de prejudicar a trafegabilidade. Outro motivo é também oferecer melhores condições de vida para os moradores”, concluiu.

O vereador agora vai protocolar oficialmente o pedido para a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços.