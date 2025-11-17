Carina Andrade brilha no Muay Thai capixaba

today17 de novembro de 2025 remove_red_eye103

Carina Andrade se destaca como um dos principais nomes do Muay Thai feminino no Espírito Santo. A atleta vem acumulando resultados expressivos dentro e fora do estado, reforçando seu nome como uma das grandes promessas da modalidade.

No dia 15 de novembro, Carina conquistou mais um importante título: o Thai Legacy 2, na categoria até 48 kg. A disputa aconteceu no Ginásio Poliesportivo Maria de Fátima da Costa, na Serra, onde ela enfrentou a atleta Antonia Samiry. Com técnica, precisão e excelente condicionamento físico, Carina garantiu mais um cinturão para sua carreira.

Representando a equipe ZERO 28, a lutadora realiza sua preparação no CT Elite Thaijitsu, em Iconha, um centro de treinamento que vem se destacando pela formação de novos talentos e pelo fortalecimento do esporte na região. É ali que Carina dedica horas de treinos, aprimorando suas habilidades e mantendo uma rotina de evolução constante.

Após a vitória, a atleta celebrou o resultado e ressaltou sua dedicação:

“Essa luta representou muito pra mim. Treino todos os dias, buscando evolução. Subir no ringue e sair campeã é a prova de que meu esforço está valendo a pena. E isso é só o começo.”

O treinador Cristian Rodrigues, responsável por acompanhar sua preparação, também elogiou o desempenho de Carina:

“A Carina é muito disciplinada. Tem foco, garra e vontade de aprender. Essa vitória é fruto de muito trabalho. Ela ainda vai muito longe no Muay Thai.”

Com talento, compromisso e uma rotina intensa de treinos, Carina Andrade segue construindo uma trajetória sólida no Muay Thai capixaba. Para muitos, é apenas o início de uma carreira que promete novos títulos e ainda mais conquistas.