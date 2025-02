Carnapari 2025: Escolas de Samba de Guarapari revelam os segredos dos enredos

O clima do carnaval já está a todo vapor em Guarapari, e a cidade se enfeitou para receber uma das maiores festas populares do município. O ponto alto da folia será o desfile das escolas de samba, que tradicionalmente acontecem na Avenida Joaquim da Silva Lima.

Este ano, quatro grandes escolas irão brilhar na avenida, trazendo enredos que celebram desde a natureza até a cultura cigana: Acadêmicos de JK, Guarapari Imperial, Juventude de Muquiçaba e Mocidade Olaria Olariô.

O desfile das Escolas de Samba

Os desfiles de carnaval são uma das atrações mais esperadas por moradores e turistas que visitam Guarapari para celebrar a festa. Este ano, as escolas de samba prometem mostrar o melhor de suas tradições e enredos criativos.

Com o investimento da Prefeitura de Guarapari, o evento tem como objetivo proporcionar um espetáculo de qualidade, não só para os foliões, mas também para todos que acompanham a festa de perto.

As escolas capricharam nas alegorias, fantasias e samba-enredo, e as expectativas são altas para a edição de 2025. Cada escola, com seu enredo exclusivo, leva para a avenida uma verdadeira explosão de cores, sons e ritmos, representando suas comunidades com muito orgulho. Os desfiles prometem ser uma grande festa, cheia de emoção, brilho e alegria.

O que esperar de cada escola:

Guarapari Imperial – Eduardo Hermognes, Presidente da escola

A Guarapari Imperial promete um desfile de muita cor e beleza com o enredo “Reconstruindo e Recriando a natureza, o sonho da azul e amarela, que enfeita a avenida”.

A escola vai abordar a importância da preservação da natureza, exaltando a beleza das árvores e do que elas nos proporcionam. Com fantasias de encher os olhos, a escola se prepara para levar à avenida um carnaval alegre e colorido, com um samba-enredo que já está fazendo sucesso entre os foliões. A Guarapari Imperial entra na avenida no domingo, dia 2, às 23h.

Juventude de Muquiçaba – Edson Rodrigues Junior, Carnavalesco da escola

A Juventude de Muquiçaba vai encantar a avenida com o enredo “A juventude tem a alma cigana”. Este ano, a escola irá celebrar a cultura cigana, que é marcada por sua alegria, misticismo e cores vibrantes. O desfile trará alegorias e fantasias que farão o público viajar para o universo do povo cigano, com toda a sua riqueza cultural e histórica. A Juventude de Muquiçaba promete um carnaval contagiante e com muita energia, desfilando na segunda-feira, dia 3, às 00h30.

Mocidade Olaria Olariô – Hipólito Ribeiro, Presidente da escola

Após um longo período sem participar do desfile, a Mocidade Olaria Olariô retorna à avenida com o enredo “Colorir da vida numa folha de papel”. A escola trará uma festa cheia de cores e alegria, com o objetivo de representar a beleza da vida e a importância de espalhar boas energias. A mocidade quer transmitir paz e amor, criando um ambiente de felicidade e união. As alegorias e fantasias estarão recheadas de cores vibrantes, e a escola estará na avenida na segunda-feira, a partir das 23h.

Acadêmicos de JK – Jorge Luiz Cabral, Presidente de Honra da escola

A Acadêmicos de JK vai contar os segredos do mar em seu enredo “JK canta e conta os segredos do mar”. A escola trará para a avenida um desfile com alegorias inspiradas no universo marítimo, com sereias, cavalos marinhos e dragões do mar. O desfile será uma verdadeira imersão nesse ambiente mágico e misterioso.

A JK promete surpreender os foliões com suas fantasias criativas e carros alegóricos deslumbrantes. A escola vai entrar na avenida no domingo, dia 2 de março, às 00h30.

Serviço – Datas e Horários dos Desfiles

Prepare-se para curtir a folia e os desfiles das escolas de samba em Guarapari. A festa acontecerá nos seguintes dias e horários:

• Guarapari Imperial – domingo, dia 2 de março, às 23h

• Acadêmicos de JK – domingo, dia 2 de março, às 00h30

• Juventude de Muquiçaba – segunda-feira, dia 3 de março, às 00h30

• Mocidade Olaria Olariô – segunda-feira, dia 3 de março, a partir das 23h

A festa promete ser um grande sucesso, com muito samba no pé, energia e alegria. Não deixe de acompanhar o desfile das escolas de samba na Avenida Joaquim da Silva Lima e celebrar o melhor do Carnapari 2025.