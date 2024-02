Carnaval 2024: confira a programação dos blocos de rua e escolas de samba de Guarapari

A prefeitura de Guarapari divulgou a programação dos blocos de rua e escolas de samba que foram credenciados para desfilar durante o carnaval deste ano. Os desfiles irão acontecer entre os dias 10 a 13 de fevereiro, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro.

Os preparativos estão em pleno vapor!! Entre os destaques, o animado “Bloco das Misses”, promete encantar com suas performances cheias de brilho e descontração. Além disso, o tradicional “Bloco Papinha” marcará presença, trazendo toda a nostalgia e animação características do carnaval.

As escolas de samba também prometem esquentar a passarela com apresentações memoráveis. A grandiosa “Escola Imperial”, que promete surpreender com seu desfile majestoso e envolvente. Com tantas opções de diversão, o carnaval em Guarapari promete ser um verdadeiro espetáculo para moradores e turistas.

PROGRAMAÇÃO