Ferraço é oficializado como candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

today27 de julho de 2024 remove_red_eye57

Neste sábado (27), o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) foi oficializado como candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim durante convenção partidária realizada na Câmara Municipal. Acompanhado pelo vereador Júnior Corrêa (NOVO), que foi definido como seu vice na chapa, Ferraço conta também com o apoio significativo do MDB local.

O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, comunitárias e empresariais, destacando-se o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, o presidente municipal do PP, Zezé da Cofril, o presidente municipal do MDB, Rogério Athayde, o presidente estadual do NOVO, Iuri Aguiar, o vice-presidente estadual do NOVO, Luciano Júnior, além da ex-deputada federal Norma Ayub (PP).

Em mensagem por vídeo, o ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, elogiaram a figura política de Ferraço e enfatizaram a importância de sua candidatura para melhorar a qualidade de vida da população cachoeirense.

Norma Ayub, ex-deputada federal do PP, destacou a escolha de Júnior Corrêa como vice. “Não teria vice melhor do que Júnior Corrêa, de família trabalhadora e honesta. Vejo hoje um Ferraço mais determinado do que há 20 anos. Queremos ajudar a população, especialmente aqueles que hoje estão abandonados pelo poder público. Vamos realizar um grande trabalho social em Cachoeiro. Como deputada federal, enviei R$ 56 milhões e vamos continuar ajudando ainda mais”.

Tales Machado, empresário e presidente do Centrorochas, também expressou seu apoio. “Nós do setor do mármore vemos uma retração econômica no Sul do ES. Desde que Ferraço deixou a prefeitura, Cachoeiro não cresceu. A solução para Cachoeiro é o retorno de Ferraço. Somente ele será capaz de mudar a realidade da cidade. Se você comparar o que Ferraço fez com o que todos os prefeitos que vieram depois dele fizeram, verá que ele fez muito mais”.

Em seu discurso, Ferraço comentou sobre os desafios futuros. “Sabemos o que está por vir. Toda transição tem seus desafios. O início será de sangue, suor e lágrimas. O maior problema que virá é o aumento do IPTU que em alguns casos será de mais de 1.000%. Essa é uma questão que temos que resolver agora, para evitar que a população não seja penalizada já a partir de janeiro de 2025. A dívida da Prefeitura não me assusta, o que me assusta é o probre ter que pagar um imposto abusivo e que se não pagar a Justiça vai e toma seu imóvel. Não posso me omitir para esse grande problema que é o IPTU. Temos que estar ao lado do povo”.

Ele também abordou os ataques que vem sofrendo. “Meus adversários vão envelhecer, mas espero que envelheçam com a mesma mente que a minha e com disposição para administrar esta cidade. Minha cabeça hoje está melhor do que quando eu tinha 18 anos. Eu não escondo minha idade. Vocês sabem o que tenho passado. Eles até falam da minha bengala, por causa de um problema no joelho. Mas se quiserem, podem pegar na minha bengala”.

Sobre sua candidatura, Ferraço enfatizou seu amor por Cachoeiro. “Venho como candidato por amor a Cachoeiro. Como cachoeirense, vamos trabalhar juntos para resolver nossos muitos problemas. Cachoeiro precisa mostrar determinação para voltar à liderança, gerando empregos e impulsionando nossa economia.”

Quanto ao papel de Júnior Corrêa, caso seja eleito, Ferraço declarou: “Júnior Corrêa não será apenas o vice-prefeito que fica à distância. Ele será prefeito comigo. Nosso lema aqui é experiência e juventude. Muitas vezes culpam a prefeitura e o prefeito pelos problemas. É crucial escolher os parceiros certos. Em minha gestão estarão os melhores e todos serão de Cachoeiro.”

A candidatura de Theodorico Ferraço promete agitar o cenário político de Cachoeiro de Itapemirim, trazendo consigo um histórico de realizações e o apoio de importantes figuras políticas e empresariais da região.