Estado vai receber recursos para construção de cinco novas estações do Aquaviário

today27 de julho de 2024 remove_red_eye34

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta sexta-feira (26), da divulgação dos resultados de novos eixos do Novo PAC Seleções do Governo Federal, em Brasília (DF). O Espírito Santo vai receber R$ 30 milhões para a construção de cinco novas estações do Aquaviário. Estão previstos novos pontos de embarque e desembarque em Vitória, Vila Velha e Cariacica.

As novas estações do Aquaviário devem ser implantadas na Rodoviária da Vitória; no Centro da Capital na altura da Praça Pio XII; e outra próximo ao antigo Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha, deve ser implantada na altura do Museu da Vale, e em Cariacica, na nova Orla de Porto de Santana.

As obras fazem parte da seleção de Mobilidade – Grandes e Médias Cidades dentro do PAC, da qual se priorizam obras voltadas ao transporte coletivo que atendem grandes centros urbanos, reduzindo o tempo de viagem e a emissão de poluentes, bem como a mobilidade ativa.

“Após mais de duas décadas sem o serviço, nós retomamos o Sistema Aquaviário em agosto do ano passado, muito mais moderno. Os barcos têm ar-condicionado, bicicletário, wi-fi e integração com o Transcol. Agora, o Estado foi contemplado com recursos para ampliar esse serviço com mais cinco estações que vão contribuir para que mais pessoas possam utilizá-lo. Porque além da mobilidade, o Aquaviário é uma grande oportunidade para o turismo”, afirmou o governador Casagrande.

Atualmente, o Sistema Aquaviário conta com três estações de embarque: uma em Porto de Santana, em Cariacica, uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde ficam as estações foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros.

A tarifa é a mesma do Transcol, ou seja R$ 4,70, e os dois sistemas são integrados. Quem iniciar a viagem em uma linha do Transcol e for concluir o trajeto com o Aquaviário (ou vice-versa), pagará a tarifa somente no primeiro embarque. Para isso, será necessária a utilização do CartãoGV.