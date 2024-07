Convenção para lançar Luzinete à prefeita de Viana será neste domingo (28)

A convenção para lançar o nome de Luzinete Deolindo (DC) para prefeita de Viana será neste domingo (28), das 9 horas até as 14h, no Cerimonial Brasil Festas, no bairro Marcílio de Noronha. “Quero fazer melhor para cuidar das pessoas”, disse a candidata que vai utilizar nas urnas o número 27.

Luzinete antecipou um pouco de seus planos, que vai colocar em funcionamento paralelamente e ao mesmo tempo. “Queremos modernizar Viana de verdade. E a maneira de modernizar Viana é com serviços públicos digitais para cuidar melhor de nossa gente, que é valorosa e trabalhadora e tem direito ao melhor que a prefeitura puder fazer”, disse.

Ela conta que é uma ação a ser executada durante todo seu governo. “Isso vamos começar imediatamente, mas é uma ação que vai levar tempo para chegar a sua plenitude de atendimento totalmente digital para a população e para os empreendedores de todos os tamanhos”, planejou.

Para também começar já, mas com efeito imediato na vida da população, a ordem de Luzinete é melhorar o que Viana já tem.

“Melhorando o PA Arlindo Villaschi e PA da Sede de Viana. Comprando vagas de atendimento com médicos especialistas e exames especializados para reduzir o tempo de espera, ampliação das vagas em creches de tempo integral, ampliando ações preventivas da Guarda Municipal nos bairros. Domingo vocês vão conhecer melhor as nossas propostas, mas o nosso norte é fazer o melhor possível para cuidar melhor das pessoas de Viana”, completou.

Serviço

Convenção do partido Democracia Cristã para lançar Luzinete Deolindo (DC) para prefeita de Viana

Data: domingo (28/07)

Horário: 9 horas até 14h

Local: Cerimonial Brasil Festas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, número 42, Quadra 30, Marcílio de Noronha, Viana