Carnaval 2025 com grandes atrações e programação especial em Guarapari

today30 de janeiro de 2025 remove_red_eye83

Guarapari está pronta para viver a magia do Carnaval 2025! A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Cultura (Semcult) e Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), está nos últimos preparativos para divulgação completa da festa, com diversas atrações, blocos de rua, desfiles e uma decoração temática que promete encantar foliões e turistas.

Com preparativos em ritmo acelerado, Guarapari vai oferecer uma estrutura de alta qualidade para garantir segurança e diversão para todos os públicos. “Nossa festa este ano promete ser inesquecível. Trabalhamos intensamente nesses 30 dias para trazer o melhor carnaval de todos os tempos em Guarapari”, destaca o secretário Peterson de Castro.

Os tradicionais blocos vão desfilar os quatro dias na Avenida Joaquim da Silva, e as quatro escolas de samba vão desfilar em dois dias. Mais de 20 blocos vão animar outros bairros da cidade. E a programação completa será divulgada nesta sexta-feira, 31.

Uma das grandes novidades para este ano será a decoração temática, que começará a ser montada em pontos estratégicos da cidade nas próximas semanas. As entradas de Guarapari, incluindo locais como as praias de Meaípe, Setiba, Praia do Morro e o Centro estarão completamente decoradas para criar um clima festivo e acolhedor.

A festa também contará com opções voltadas para o público infantil, garantindo que todos possam aproveitar o melhor da folia.

“O Carnaval 2025 de Guarapari promete ser um dos maiores da história, com muita animação, criatividade e um clima de confraternização que só o carnaval pode proporcionar. Se você está esperando para viver essa festa única, prepare-se: Guarapari está mais do que pronta para fazer história no Carnaval 2025”, finaliza o secretário.

O carnaval de Guarapari é realizado pela Prefeitura, e o Convention & Visitors Bureau.