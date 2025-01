Carnaval 2025: confira a programação de blocos e escolas de samba em Guarapari

today31 de janeiro de 2025 remove_red_eye73

O Carnaval 2025 promete ser um dos mais animados e diversificados da região, com blocos de rua que vão garantir diversão para todos os gostos. Entre sábado (1º março) e terça-feira (4 de março), os foliões poderão se entregar ao ritmo da festa com uma vasta programação que vai movimentar a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari.

A folia começa já no primeiro dia, sábado, com a animação do Bloco Vai na Fé, que sai às 17h, e continua com o Bloco Misses às 19h. À noite, os blocos se espalham pela cidade: o Bloco Beleza Negra toma conta das ruas às 20h, enquanto o Bloco Central promete agitar os foliões a partir das 21h. Não vai faltar também a presença do Bloco Olaria às 22h e do Bloco Sururu à meia-noite.

No domingo, a festa segue intensa com o Bloco Papinha, que sai às 16h, e o tradicional Bloco Rama, com início às 20h. Outros blocos que prometem agradar o público são o Bloco Olaria, que começa às 21h, e o Bloco Funil, às 22h. O bloco Guarapari Imperial também marca presença, iniciando seu desfile às 23h, e o Acadêmicos JK fecha a noite com um grande desfile às 00h30.

Na segunda-feira, a animação continua com o Bloco Vai na Fé, que sai mais tarde, às 18h, e o bloco Funil, com início às 20h. Destaque para o Bloco Fonte, que vai animar os foliões às 21h, seguido pelo Olaria Olariô às 22h e o Bloco Juventude Muquiçaba, que traz o ritmo do Carnaval até as 23h30.

Já na terça-feira, dia 4, o Carnaval atinge seu auge. O Bloco Papinha inicia o desfile às 16h, seguido pelo Bloco Misses às 20h. À noite, a festa continua com o Bloco Central, às 21h, e o esperado Bloco Rama, às 22h. O Bloco Fonte e o Bloco Sururu prometem agitar as ruas com muito samba até à meia-noite, e o Bloco Papadefus encerra as festividades com um desfile à 1h da madrugada.

Programação

Sábado (01 de março)

Bloco Vai na Fé: 17h

Bloco Misses: 19h

Bloco Beleza Negra: 20h

Bloco Central: 21h

Bloco Olaria: 22h

Bloco Sururu: 23h

Bloco Papadefus: 00h

Domingo (02 de março)

Bloco Papinha: 16h

Bloco Rama: 20h

Bloco Olaria: 21h

Bloco Funil: 22h

Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h

Escola de Samba Acadêmicos JK: 00h30

Segunda-feira (03 de março)

Bloco Vai na Fé: 18h

Bloco Funil: 20h

Bloco Fonte: 21h

Escola Olaria Olariô: 22h

Escola Juventude Muquiçaba: 23h30

Terça-feira (04 de março)

Bloco Papinha: 16h

Bloco Misses: 20h

Bloco Central: 21h

Bloco Rama: 22h

Bloco Fonte: 23h

Bloco Sururu: 00h

Bloco Papadefus: 1h