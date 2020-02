Carnaval de Vitória com calor e chuva

Não são apenas os tamborins que vão esquentar no Carnaval de Vitória, realizado uma semana antes do Carnaval oficial. De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a folia na capital capixaba será marcada pelo calor e pela possibilidade de chuva.

Nesta quinta-feira (13), começa o desfile das agremiações que compõem o grupo de acesso e a expectativa é de que as temperaturas estejam mais altas. Os termômetros podem chegar a 30°C na capital capixaba. Além disso, há previsão de chuva rápida em vários momentos do dia.

Já o desfile das escolas de samba do grupo especial será realizado na sexta-feira (14) sob poucas nuvens e sem previsão de chuva. O calorão deve continuar. No sábado (15), quando as grandes escolas desfilam no Sambão do Povo, há previsão de chuva rápida a partir da tarde e o calor se intensifica. As temperaturas devem chegar aos 32°C em Vitória.

Para saber mais sobre as condições do tempo, acesse: https://meteorologia.incaper.es.gov.br/

Para conferir os detalhes sobre o Carnaval de Vitória, acesse: https://www.vitoria.es.gov.br/

Por Juliana Esteves