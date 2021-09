Carreata vai homenagear e cobrar justiça no caso do comerciante morto após reagir a furto no Sul

today27 de setembro de 2021 remove_red_eye195

A dois dias do júri popular do acusado de matar o comerciante Rafael Ridolfi Ferreira, o Zói, de 31 anos, cerca de 200 amigos e familiares da vítima vão se reunir amanhã (28), às 17 horas, na Rua do Norte, no centro de Guaçuí, onde morava o jovem, para homenageá-lo e sair em carreata pelos bairros da cidade para pedir justiça.

Familiares querem sensibilizar o júri para que o acusado do crime, Mayke Gonçalves Aragão, de 22 anos, que será julgado no dia 30, às 9 horas, no Fórum de Guaçuí, seja condenado à pena máxima de 30 anos.

“Uma vida tem valor, não podemos aceitar de braços cruzados. Contudo, devemos agir dentro da legalidade e buscar sempre o apoio das autoridades”, declarou o primo da vítima, Jales Júnior.



De acordo com informações da Polícia Civil, Rafael teve seus pertences furtados – celular, notebook, roupas, dentre outros objetos – na casa da avó, com quem morava, no dia do crime, 10 de agosto.



Na tentativa de recuperar os pertences, Rafael foi até o bairro conhecido como Lagoa e localizou o homem que tinha furtado os objetos. Houve uma briga e Rafael acabou atingido por dois tiros.



Mayke havia saído recentemente do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Ele tem diversas passagens pela polícia por crimes como furto, violação de domicílio e ameaça. A arma do crime foi encontrada com uma munição intacta e duas deflagradas. Ele se encontra preso no CDP.



COMOÇÃO

A morte do comerciante causou comoção na cidade. Nas suas redes sociais, familiares e amigos publicaram várias mensagens de pesar. Uma delas destaca o perfil de Rafael.



“Precisou conviver com a dor da perda da mãe, aos 8 anos, sendo criado pelos avós, tios e o pai, e desde muito novo aprendeu a ter responsabilidades: estudou, trabalhou, ajudava o pai na roça e formou-se em sistema de informação”, diz a mensagem.



E continua: “Mesmo diante de tantas adversidades, escolheu trilhar o caminho do bem, do estudo e do trabalho, era amado pela sua família e adorado por todos os seus amigos, bondoso, dedicado, ajudava quem quer que seja sem pedir algo em troca, de um coração generoso e puro.”



Também há cobrança para que o crime não fique impune.



“Rafael foi brutalmente retirado de nossa convivência em 10/08/2018 e a pessoa que cometeu esse ato covarde não foi julgado por isso. A dor da família nunca será amenizada e Rafael jamais será esquecido, em todos os churrascos, resenhas, aniversários e almoços de domingo falta alguém. Falta o neto, o filho, o irmão, o sobrinho, o primo, o amigo. Por isso, absolver esse criminoso é condenar toda a família e a cidade de Guaçuí, que não merece conviver com esse tipo de violência”.



Mais informações sobre a carreata, no Instagram @justicarafaelridolfi