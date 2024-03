Carreta Cozinha Capixaba vai oferecer cursos gratuitos de Páscoa em Vitória

As oficinas integram o projeto do Senai ES em parceria com o QualificaVix Comunidades, da Prefeitura de Vitória, e serão realizadas na unidade móvel Cozinha Capixaba

Uma oportunidade para quem quer empreender, obter uma renda extra e aprender técnicas de confeitaria profissional, são as oficinas de Páscoa que serão realizadas a partir deste sábado (9), na Carreta Cozinha Capixaba do Senai, estacionada no Parque Tancredão, em Mário Cypreste, Vitória.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma VIXCursos (https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/) no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.

Ovos de colher com recheios diversos; casquinhas de ovos e ovos no pote e decoração típica da época estão entre os conteúdos das aulas selecionados pelos instrutores do Senai ES. As oficinas têm duração de 4 horas/aula cada, sendo possível participar de várias turmas, respeitando o limite de vagas.

Também haverá turmas aos sábados, nos dias 9, 16 e 23 de março, na parte da manhã e da tarde. Na semana de 18 a 21 do mesmo mês, as aulas serão pela manhã.

Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 14 anos. Mais informações pelo whatsapp da Gerência de Qualificação do Trabalhador: (27) 98125-0964, das 9h às 17h.

Oficinas de Páscoa:

Aulas aos sábados:

Dia 09

– Ovos de colher recheio brigadeiro, ninho e prestígio, das 8h às 12h

– Ovos de colher com brigadeiro crocante e brigadeiro de nozes, das 13h às 17h

Dia 16

– Casquinhas de Ovos e ovos no pote, das 8h às 12h

– Ovos de colher de bolo de cenoura e de Brownie, das 13h às 17h

Dia 23

– Ovos de Colher com decoração de Páscoa, das 8h às 12h

– Ovos de Colher com decoração de Páscoa, das 13h às 17h

Semana de 18 a 21 de março

Dia 18

– Casquinhas de Ovos e ovos no pote, das 8h às 12h

Dia 19

– Ovos de colher de bolo de cenoura e de Brownie, das 8h às 12h

Dia 20

– Ovos de Colher com decoração de Páscoa, das 8h às 12h

Dia 21

– Ovos de Colher com decoração de Páscoa, das 8h às 12h

Serviço:

Oficinas de Páscoa

Dias: aos sábados (dias 9, 16 e 23 de março), manhã e tarde; e outras na semana de 18 a 21 de março, pela manhã.

Local: Carreta Cozinha Capixaba, estacionada no Parque Tancredão, em Mário Cypreste, Vitória.

Inscrições: https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/

Documentos necessários

A matrícula será realizada no 1º dia de aula com apresentação do original e cópia simples de toda documentação obrigatória:

– Documento de identificação COM FOTO (RG ou CNH ou CTPS);

– CPF (no caso de menor de idade é preciso também o CPF do responsável);

– Comprovante de escolaridade (autodeclaração);

– Comprovante de residência atualizado (autodeclaração).

Mais informações: pelo whatsapp da Gerência de Qualificação do Trabalhador/ SEMCID, (27) 9 8125-0964 das 9h às 17h.

