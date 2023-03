Casagrande alerta para preservação ambiental ao sancionar lei de Gandini que cria rota nas montanhas

today28 de março de 2023 remove_red_eye90

O governador recebeu o deputado, prefeitos e empreendedores, no Palácio Anchieta. Com a sanção, os municípios de Castelo, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins vão receber investimentos no turismo e na pavimentação de estradas

Engenheiro florestal de formação, o governador Renato Casagrande (PSB) destacou as belezas da região montanhosa do Estado e fez um alerta para a necessidade de preservação do meio ambiente, ao sancionar, na manhã de hoje (28), no Palácio Anchieta, a lei de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) que cria uma nova rota para estimular o turismo e a agricultura familiar: a Rota Azul, que passará pelos municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, na região serrana do Estado.

“Trata-se de uma região muito bonita, com grande potencial a ser explorado. Mas é fundamental manter a natureza preservada. Se não tivermos isso, a região perde seu charme, sua beleza. Quando você vai numa pousada, num restaurante, não quer ir só naquele local. Quer desfrutar: conhecer uma trilha, uma cachoeira, colher um morango… Enfim, nossa região é diferenciada por nossa diversidade de atrativos. Isso é uma dádiva que Deus que nos deu! É preciso preservar”, discursou Casagrande.

O governador destacou que as prefeituras precisam ficar atentas à ocupação irregular do solo. “Não podemos fragilizar a região. É importante termos mais empreendedores, mas preocupados com a questão ambiental, com a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, realizando o saneamento básico”, declarou.

Na presença de parte dos 55 empreendedores que formam a Rota Azul, do deputado, de representantes do Convention Bureau e do prefeito de Venda Nova do Imigrante, João Paulo Mineti, o Paulinho Mineti, Casagrande afirmou que é uma alegria sancionar a lei de Gandini, aprovada pelos deputados, mas que, ao reforçar a melhoria da infraestrutura local (com a pavimentação e criação de um portal), haverá aumento da responsabilidade de todos.

“Ao institucionalizarmos a rota, fazendo investimento em infraestrutura, reforçamos a nossa responsabilidade. Temos de manter o equilíbrio ambiental. Vamos em frente divulgando o nosso Estado”, afirmou.

Com a lei em vigor, o Estado ganha uma nova rota de 30,5 quilômetros de extensão, que tem início no quilômetro 72 da rodovia estadual ES-164, em Domingos Martins. Em seguida, passa por Venda Nova do Imigrante e é encerrada no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo.

“A Rota Azul nasceu de uma articulação entre os comerciantes e fortalece a relação do poder público com o turismo, permitindo investimentos mais sólidos na região. A partir da lei, haverá ações voltadas para a estruturação, com a pavimentação de estradas e construção de um portal”, esclareceu Gandini, que fez questão de agradecer aos 55 empreendedores, na figura da empresária Roberta Aguilar, do Khascafé, que acreditou no sonho.

Para Gandini, trata-se de “um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, que receberam influência das colonizações alemã e italiana e possuem alta frequência de turistas do Brasil e de outros países, com relevante interesse cultural”.

Roberta, por sua vez, afirmou que o sonho virou realidade. “Há três anos, criamos um movimento particular de alguns empreendimentos, de forma voluntária. O sonho era tornar a Pedra Azul, Alto Caxixe, Braço do Sul e Forno Grande como importantes destinos turísticos nacionais. Unidos, criamos um grupo com o desejo de fazer acontecer. Agora, este sonho virou realidade”, declarou Roberta, destacando o papel de articulação de Gandini.

Segundo ela, o deputado Gandini foi fundamental porque desarquivou o projeto e lutou pela sua aprovação. Com a criação da rota, os empresários da região têm a expectativa de que as prefeituras e o governo do Estado façam a pavimentação dos 19 quilômetros que faltam para complementar os 30,5 quilômetros totais que conectam os mais de 50 empreendimentos da rota. Além de contribuir para o turismo, a pavimentação deve auxiliar no escoamento de produtos agrícolas da região.