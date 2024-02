Casagrande anuncia novos investimentos em Ibatiba e inaugura obras

today16 de fevereiro de 2024 remove_red_eye59

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta sexta-feira (16), no município de Ibatiba, na região Caparaó, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos, como a reforma e construção de escolas, além de melhorias no sistema de abastecimento de água. Casagrande fez a entrega da pavimentação de ruas, da estação de tratamento de esgoto, de ônibus escolares, da reforma de unidade de saúde e de uma nova quadra poliesportiva.

“É uma grande alegria estar aqui em Ibatiba, visitando a comunidade de Santa Clara e o bairro de Boa Esperança, com a entrega de obras e autorizando novos investimentos tão importantes para o município. Estamos ratificando essa parceria forte entre o Governo do Estado e a prefeitura, fazendo os maiores investimentos da história do município”, enfatizou o governador Casagrande.

“Estamos ratificando essa parceria forte entre o Governo do Estado e a prefeitura, fazendo os maiores investimentos da história do município”, enfatizou o governador Casagrande.

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, fez um agradecimento pelas intervenções realizadas pelo Estado. “Vamos deixar muitos desafios para o próximo gestor [municipal], mas realizamos importantes entregas nesses anos, em grande maioria, em parceria com o nosso governador. Além disso, temos novas obras sendo autorizadas. Uma das obras mais importantes será a nova Avenida Afonso Cláudio, assim como foi feito na Marechal Rondon. Ainda temos muito a avançar, mas temos muito a agradecer ao que foi feito nesses últimos anos”, declarou.

Durante a agenda, o governador inaugurou as obras de pavimentação e drenagem de sete ruas projetadas com um investimento de quase R$ 4 milhões e que vai beneficiar cerca de 26 mil moradores.

Casagrande também inaugurou a reforma geral do Núcleo Estratégico de Saúde da Família (NESF) Adilão Almeida de Lima, no bairro Novo Horizonte. O local ganhou uma nova e moderna identidade visual e um ambiente mais humanizado, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços na área de saúde. Foram investidos R$ 818 mil nas obras, realizadas por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

O NESF comporta as Salas de Imunização e de Curativos, o Laboratório de Saúde Pública Municipal de Ibatiba (LASPUMI) e, a partir de agora, as duas Unidades de Saúde do município, que estão em Brasil Novo e Central IP, terão dois médicos cada para atender à população dentro do Programa Estratégia de Saúde da Família (PSF).

Somente em recursos do Fundo Cidades 2022 e do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, o município de Ibatiba recebeu um total de R$ 7,49 milhões em investimentos. “São ações em parceria com a Prefeitura que visam garantir uma melhor qualidade de vida para a população e mais desenvolvimento para o município”, ressaltou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ibatiba, que permitirá a antecipação em sete anos da universalização do acesso ao esgotamento sanitário no município. O investimento foi de R$ 29,4 milhões e vai beneficiar mais de 15 mil habitantes.

A capacidade da nova estação é de 32,5 litros por segundo, garantindo um tratamento eficiente e abrangente do esgoto. Além da ETE foram realizadas obras complementares, incluindo a construção de 43 mil metros de rede coletora e a implementação de 4.156 ligações domiciliares, reforçando o compromisso da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) com o saneamento básico e a qualidade de vida da população.

“Essa é uma conquista significativa para a comunidade de Santa Clara e para toda a cidade de Ibatiba. O acesso à água potável e o tratamento adequado do esgoto são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida das pessoas. Estamos comprometidos em oferecer serviços de qualidade e em contribuir para o progresso da região. Assim vamos alcançando a universalização dos serviços, estabelecidos pelo novo marco do saneamento”, disse o presidente da Cesan, Munir Abud, que foi acompanhado por toda a diretoria da Companhia.

Ainda durante o evento foi autorizada o início das obras de melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Clara. O projeto consiste em adequar e ampliar a casa de operação da ETA Santa Clara, atendendo a uma nova concepção do sistema, que é de um abastecimento por poço artesiano. Cerca de dois mil habitantes serão beneficiados diretamente, com um investimento de R$ 1,8 milhão.

Mais investimentos

Em Ibatiba, o Governo do Estado autorizou o repasse de recursos para aquisição de veículos destinados ao transporte escolar para atendimento os estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O valor investido é de R$ 1,25 milhão, em recursos oriundos do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/ES). Os novos ônibus vão fortalecer a estrutura da frota local que já atende 487 alunos da Rede Estadual e 275 da Rede Municipal.

Por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEIF) Adelaide Rodrigues Moreira, passará por reformas que beneficiarão os 313 alunos matriculados na unidade de ensino, atualmente. Serão repassados R$ 1,1 milhão para intervenções na rede elétrica para a climatização das salas de aula. Também serão feitos pintura e reparos nas paredes, melhorias na cozinha, ampliação de salas de aula, banheiros, construção de rampa de acesso e manutenção corretiva do prédio.

Casagrande autorizou ainda a construção da nova sede da Escola Municipal Marlene Rodrigues Ávila, com investimento de R$ 4,68 milhões. A unidade de ensino contará com seis salas de aula, biblioteca, secretaria, almoxarifado, sala dos professores e salas administrativas, além de banheiros, pátio, vestiários, depósitos, casa de gás, cinco vagas para estacionamento e quadra poliesportiva. Com a obra, haverá a ampliação de 140 vagas de pré-escola e mais 335 vagas do Ensino Fundamental, que se somam às atuais vagas, totalizando 784 vagas da Rede Pública Municipal.

“Desde 2019, o Governo do Estado, que é responsável pelas suas escolas e faz os investimentos em suas unidades, também apoia a educação nos municípios. E não é à toa que temos investimentos nos 78 municípios capixabas. Tudo isso para melhorar as condições da oferta de uma educação que a gente quer também que seja de muita qualidade”, assinalou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Ainda em Ibatiba, o governador Renato Casagrande fez a entrega de uma van com capacidade para 15 lugares e uma academia popular como premiação pelo título feminino da Copa Sesport 2023, conquistado pela seleção do município. O time ibatibense faturou o título ao vencer Linhares, por 2 a 0, na final única disputada no Estádio Estadual Kleber Andrade no dia 16 de dezembro. Ao todo, o investimento nos equipamentos foi de R$ 322 mil.

“A van poderá ser usada para transportar com conforto equipes esportivas em competições e eventos, enquanto a academia será um espaço gratuito para a prática de atividade física e do lazer. Parabéns às meninas de Ibatiba, que de forma muito merecida estão trazendo essa premiação para casa. Premiação essa que será usada por todo o município, beneficiando a população e contribuindo para o desenvolvimento do esporte local. O empenho das atletas e a dedicação da equipe técnica foram fundamentais para essa conquista”, completou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

fotos Hélio Filho/Secom