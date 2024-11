Casagrande anuncia R$ 500 milhões para descarbonização e transição energética

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta quinta-feira (14), o aporte de R$ 500 milhões para financiamento de projetos de transição energética e descarbonização no Estado, através do Fundo Soberano. O anúncio foi feito no último dia de participação na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP29), que acontece em Baku, no Azerbaijão. Casagrande participou do evento “Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono”, realizado pela Conferência Nacional das Indústrias (CNI).

O valor total da operação pode chegar a R$1 bilhão, já que foi assinado um protocolo de intenções do Governo do Estado, por intermédio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Neste caso, o governo capixaba destinará R$ 500 milhões, enquanto o BNDES também poderá aportar até R$ 500 milhões. Esse valor seria direcionado para a Indústria e Infraestrutura sustentável no Espírito Santo.

“Neste terceiro dia de participação na COP29, aprofundamos a nossa proposta sobre o uso do Fundo Soberano. Somos o único estado a ter um fundo deste tipo, em que utilizamos parte dos recursos dos royalties de petróleo para investir em inovação e financiar empresas com boas práticas em governança socioambiental. Agora vamos aplicar recursos na transição energética. Vamos buscar parcerias como essa com o BNDES e outras para que a gente tenha um Fundo Clima Capixaba para financiar os empreendedores. Para que eles possam melhorar a sua eficiência energética, reduzindo assim as emissões de carbono no Espírito Santo”, afirmou o governador Casagrande.

A iniciativa está ancorada no Plano de Descarbonização do Espírito Santo, publicado no ano passado, e deve representar um avanço relevante no processo de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na economia capixaba. A instrumentalização financeira proposta tem elevado potencial para captação de investimentos nacionais e internacionais, promovendo a diversificação e o fortalecimento de setores estratégicos. Dessa forma, o projeto contribui para consolidar o Espírito Santo como um foco atrativo para investidores empenhados em iniciativas de baixo carbono.

Outro ponto de destaque da iniciativa aponta para a atuação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo nas finanças verdes. O banco coordenou, em parceria com a startup ECO55, um projeto-piloto para a elaboração de um Diagnóstico Climático para sua carteira de clientes, mapeando emissões de carbono e identificando mais de 1,2 milhão de toneladas de carbono emitidas. O projeto oferece também treinamentos para viabilizar a conscientização dos empreendimentos acerca da medição de seus impactos ambientais e o desenvolvimento de estratégias eficazes de redução.

“A construção da parceria para o aporte de, possivelmente, R$ 1 bilhão para projetos de descarbonização reflete a urgência mundial de investimentos nas pautas de sustentabilidade, além de enfatizar nosso compromisso em posicionar o Espírito Santo como grande expoente na transição para uma economia sustentável e resiliente”, comentou o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive.

Saintive prosseguiu: “Com o Fundo Soberano, mobilizamos capital para projetos de baixo carbono e também estamos construindo uma estrutura que nos capacita, mais à frente, ter um excelente monitoramento dos projetos financiados com esses recursos, também permitindo ao setor empresarial capixaba transformar ambições ambientais em ações concretas e mensuráveis. Os resultados do Diagnóstico Climático, por exemplo, nos dão uma base importante para desenvolver soluções financeiras que alavanquem o potencial da economia e garantam um futuro mais competitivo e sustentável para o Estado.”

A caminhada capixaba pela descarbonização

Em 2021, o Espírito Santo aderiu oficialmente às campanhas “Race to Zero” e “Race to Resilience”, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, visando à redução de emissões de gases de efeito estufa e à resiliência climática. Em 2023, foi publicado o Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Espírito Santo, o qual apresenta estratégias, ações e políticas públicas necessárias para a neutralização das emissões de GEE até 2050.

O Plano ainda prevê ações de financiamento, em que há uma estimativa da necessidade de quase R$ 5 bilhões para o alcance de 27% de redução das emissões até 2030. Os recursos da parceria entre BNDES e o Fundo Soberano podem chegar a 20% do alcance dessa meta.

Além disso, durante as análises, estudos e entrevistas com o setor produtivo capixaba, foram priorizadas seis ações na temática Energia e Indústria, que são aderentes para estruturar projetos de financiamento. O avanço dessas ações traz um potencial de mitigação de até 7,7 milhões de toneladas de carbono até 2050. Ainda, os projetos financiados serão acompanhados por inventários de carbono e projeções de cenários de mitigação, garantindo um monitoramento regular pelo banco capixaba.

O que são ações de descarbonização?

A descarbonização refere-se ao conjunto de ações destinadas a reduzir a emissão de GEE. Entre as principais medidas estão o uso de fontes de energia renovável, a melhoria da eficiência energética e a substituição de combustíveis fósseis por alternativas de menor impacto ambiental. No Espírito Santo, a implementação de iniciativas de descarbonização é especialmente relevante no setor industrial, que representa uma fatia expressiva do consumo energético, e onde a transição para tecnologias limpas também contribui para a redução de custos e para o aumento da competitividade dos produtos.

