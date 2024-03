Casagrande anuncia três novas unidades de saúde e mais obras de infraestrutura em Cariacica

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, neste sábado (09), a construção de três unidades de saúde e novas obras de infraestrutura no município de Cariacica. Serão construídos muros de contenção e de proteção de erosão no bairro Porto de Santana, além de obras de urbanização, paisagismo, drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Jardim América e Retiro Saudoso. Também foi inaugurado um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“Estamos investindo quase R$ 80 milhões em Cariacica, reafirmando nossa parceria com a Prefeitura na requalificação e melhoria de toda a cidade. Todos os investimentos são muito importantes. Porque na hora que você constrói, por exemplo, três novas unidades de saúde, você ajuda na melhoria no atendimento à saúde da família. Outro exemplo são as obras de adaptação às mudanças climáticas dentro do Fundo Cidades”, afirmou Casagrande.

Durante a solenidade, o governador do Estado, ao lado do prefeito Euclério Sampaio, assinou a Ordem de Serviço para construção de muros de contenção e de proteção de erosão em trechos da Rua Gabino Rios, em Porto de Santana, com investimento de R$ 27,4 milhões. Os recursos são provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). As intervenções vão beneficiar cerca de 30 mil pessoas.

Serão construídos dois muros de contenção, um entre os imóveis de números 27 e 39 e outro entre os de números 47 e 61. Também será realizada a construção de proteção superficial de erosão em área localizada atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS). Os três trechos onde as obras serão executadas pela Prefeitura, com recursos repassados pelo Estado.

“Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado viabiliza, através da transferência direta de recursos e sem burocracia, a realização de obras que protegem contra danos materiais e também vidas humanas, diante de riscos impostos por efeitos climáticos. Somente com recursos do Fundo em 2022 e 2023, são mais de R$ 93 milhões em investimentos em Cariacica. Garantindo mais qualidade de vida para a população e desenvolvimento para o município”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Ainda no município, o governador Casagrande autorizou o início das obras de urbanização, paisagismo, drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Jardim América e Retiro Saudoso. Foi incluído também a urbanização e paisagismo da Praça Hugo Viola em Jardim América, que vai contar com quadra poliesportiva, campo society, playground, skate park, academia popular, quiosque, vestiário e guarita. Ao todo, são quase R$ 34 milhões em intervenções por meio de convênio com o Município.

Na saúde foi autorizado o início da construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros de Porto de Santana, São Geraldo e Retiro Saudoso, com investimento de R$ 12 milhões. As novas unidades devem comportar nove equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

As obras fazem parte do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), lançado em dezembro de 2021, do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). O objetivo é impulsionar a qualificação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Espírito Santo a partir da instituição de políticas e programas para o contínuo desenvolvimento de uma rede de atenção primária mais acessível, acolhedora e resolutiva.

O Plano SUS APS +10 define diretrizes, metas e estratégias que permitirão facilitar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde, o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o apoio à gestão municipal e a estruturação física dos serviços da APS.

Um dos componentes do Plano é o de infraestrutura, que tem como objetivo ampliar e adequar a rede de estrutura física das UBS. “Com isso, queremos garantir que essas unidades atendam às necessidades de saúde da população de cada território, apoiando os municípios a estruturarem sua rede com excelente padrão de qualidade, promovendo, assim, condições adequadas ao trabalho em saúde, à formação em serviço, à humanização do cuidado em saúde da população e à ampliação do acesso e do escopo de práticas desenvolvidas na Atenção Primária”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

No ramo da Assistência Social, o Governo segue fortalecendo e expandindo a rede de proteção social em todo o Espírito Santo. A inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), situado no município de Cariacica, é parte dos significativos investimentos estaduais destinados à reforma e construção de equipamentos socioassistenciais.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) desempenham um papel crucial ao fornecer ações e serviços básicos contínuos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses espaços públicos oferecem programas, projetos e benefícios de proteção social básica relacionados à segurança de renda, autonomia, acolhimento, convívio familiar e comunitário. A reforma terá um impacto positivo tanto no atendimento ao público quanto nas condições de trabalho das equipes técnicas. O investimento estadual foi de R$ 300 mil.

