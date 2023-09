Casagrande apresenta potencialidades do Espírito Santo em evento no Canadá

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou nesta quinta-feira (21) do evento “Potencialidades do Espírito Santo e o Consórcio Brasil Verde”, na cidade de Toronto, no Canadá. A apresentação reuniu cerca de 60 empresários canadenses e brasileiros que atuam no país. Casagrande voltou a destacar que o Estado pode se tornar a porta de entrada e saída do Brasil para o restante do mundo.

“O Espírito Santo é muito bonito, mas tem muito mais. Somos uma referência em gestão fiscal, além de ocuparmos uma posição estratégica no Brasil. Além disso, o Estado é referência em diversas áreas, como longevidade, competitividade, transparência, qualidade de vida e o único Estado a ter um Fundo Soberano. Temos diversos portos e três aeroportos em nosso Estado. Não somos o maior estado do País, mas buscamos ser cada vez mais competitivos”, destacou Casagrande.

O governador falou também sobre a presença de mão de obra cada vez mais qualificada, além do potencial logístico do Espírito Santo. “Buscamos proporcionar cada vez mais qualidade de vida para os capixabas. Queremos ainda ser um Estado que possa ser a porta de entrada de produtos do mundo para o Brasil e de saída dos produtos do Brasil para o mundo”, reforçou o governador, que também falou sobre o Consórcio Brasil Verde, entidade da qual preside.

“O Consórcio Brasil Verde é uma iniciativa feita a partir da atuação dos Governadores pelo Clima, visando a articulação internacional dos Estados e organização das ações na área ambiental. Esse é o momento ideal para investir no Brasil. Nosso maior desafio é controlar o desmatamento no País. Não podemos olhar somente para o bioma da Amazônia. É preciso olhar para todos. A preservação do meio ambiente é uma tarefa de todos nós, governantes, empresas e sociedade em geral”, pontuou.

Casagrande reforçou que os estados (entes subnacionais) têm papel estratégico no enfrentamento às mudanças climáticas. “Não podemos apenas cobrar do Governo Federal, pois temos instrumentos para ajudar, como linhas de financiamento na área do ESG, no controle do desmatamento e em diversas áreas de responsabilidade dos Estados. O Consórcio tem papel de representação, mas também de ação. O mundo deve financiar o pagamento de serviços ambientais”, enfatizou.

A cônsul-geral do Brasil em Toronto, Wanja Nóbrega, destacou a relação comercial entre os dois países e teceu elogios ao Espírito Santo. “As trocas entre Brasil e Canadá chegaram a outro nível, falamos de milhões de dólares americanos, um aumento de 41% na relação entre os países. O Canadá se consolidou como um comerciante e parceiro do Brasil. É o 12° maior comércio com o Brasil. Falamos sobre o café, o turismo e todo o potencial do Espírito Santo e como as empresas canadenses podem se tornar parceiras do estado capixaba”, disse.

Wanja Nóbrega falou ainda sobre a iniciativa do Espírito Santo na defesa do meio ambiente. “O Brasil tem o costume de respeitar o verde e ninguém é mais preparado para falar sobre o tema do que o governador Casagrande. Uma honra abrir esse evento. Casagrande é um líder respeitado no Brasil e pratica de maneira autêntica o respeito ao meio ambiente. Não é por acaso que foi eleito o primeiro presidente deste Consórcio”, acrescentou.

Durante o evento, o Ministério de Meio Ambiente da província de Ontário, por meio da representante Lora Field, também apresentou as potencialidades da província canadense.

foto Hélio Filho/Secom