Casagrande apresenta projetos de macrodrenagem e habitação para Ministro das Cidades

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu na tarde desta segunda-feira (13) com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Brasília (DF). Durante a reunião foram apresentados os projetos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Também foram discutidas possíveis parcerias entre o governo estadual e o Ministério.

“Precisamos trabalhar conjuntamente com planejamento e visão estratégica para tornar o Espírito Santo cada vez mais desenvolvido. Estamos realizando obras de macrodrenagem e de habitação em vários municípios e contamos com a parceria com o Ministério das Cidades. O ministro Jader Filho foi muito receptivo às nossas demandas”, avaliou Casagrande.

Entre os projetos apresentados estão as obras de macrodrenagem nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória e em cidades do interior, além da construção de habitações de interesse social em diferentes regiões do Espírito Santo.