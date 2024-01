Casagrande assina protocolo de intenções para realização de projeto social em Cariacica

A comunidade de Piranema, em Cariacica, receberá o projeto piloto Favela 3D do Instituto Gerando Falcões para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa será implantada na comunidade por meio de cooperação institucional com a Administração Estadual. O Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado e a entidade foi assinado nesta quarta-feira (24), durante solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória.

“Quando recebemos um projeto dessa magnitude, criamos uma expectativa por bons resultados. Estamos com ações em todas as comunidades desse Estado, mas precisamos de ajuda. A parceria com o Instituto Gerando Falcões, que tem experiência na área, será muito importante. O Favela 3D vai trazer muitos resultados. Só vamos desconcentrar a renda com a geração de oportunidades. Essa é uma parceria para que a gente possa fazer ainda mais entregas ao povo capixaba e, principalmente, para aquelas pessoas que mais precisam”, afirmou o governador Renato Casagrande.

A cooperação firmada com o Gerando Falcões, de acordo com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, vai proporcionar mais oportunidades e oferecer dignidade às pessoas, já que vai se somar às ações que já estão em curso no Estado.

“Agora estamos trazendo a experiência do movimento Gerando Falcões, que traz evidências e entregas práticas em muitos territórios, em comunidades urbanas, que enfrentam desafios, em diversas regiões do País. O programa reúne as vertentes da dignidade, desenvolvimento e inclusão. No primeiro momento, a ação começará em Piranema e depois, o desejo é de expandir para outras comunidades a partir do planejamento e da organização”, disse Ferraço.

Ainda segundo o vice-governador, “temos uma equipe integrada que vai reunir as Secretarias de Estado para que juntos possamos proporcionar de fato e na prática, a transformação na vida das pessoas. Vida longa ao programa para que possamos continuar prosperando de forma compartilhada no Estado e que a miséria seja parte do passado.”

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também esteve presente na solenidade. “Esse projeto é bem-vindo para Cariacica e vai transformar vidas. Esse projeto vai ser referência do Gerando Falcões no Espírito Santo. Cariacica só tem a agradecer ao nosso governador e somos muito gratos por receber esse programa”, pontuou.

A diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões, Nina Rentel, destacou que a partir de um mapeamento do território da favela e imersão nos problemas reais da comunidade, a equipe do instituto lista as mudanças necessárias a serem feitas.

“Estas mudanças podem envolver aspectos que vão desde saúde, educação e infraestrutura, até a geração de emprego e renda para os moradores. Estamos muito felizes em poder transformar a vida de mais pessoas e em receber o apoio do Estado para isso”, explicou.

A primeira etapa do projeto piloto será a elaboração do diagnóstico do território, que tem início previsto ainda no primeiro semestre de 2024, com entrega do plano de melhorias.

“Estou muito feliz pela importância que o Governo do Estado tem dado ao programa. Um Governo integrado para conseguir um case de integração em uma favela. Na maioria das vezes temos que fazer um esforço tremendo para o programa andar e aqui no Espírito Santo foi o contrário. Com o vice-governador indo o tempo todo atrás de nós e nos empurrando para que isso desse certo. A gente só acaba com a pobreza se conseguir construir pontes, formando uma grande rede de contribuições para alcançar esse sonho. Já recebi ligações de empresários do Espírito Santo querendo participar. Quando se une governos, iniciativa privada e o terceiro setor com os favelados no centro, a gente escreve uma história muito especial”, relatou o fundador do Gerando Falcões, Edu Lyra.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, reforçou que o Governo do Estado acredita nas parcerias que têm como objetivo comum ampliar a garantia de direitos de nossa população.

“Sabemos que a união faz a força e é por isso que essa colaboração com o Instituto Gerando Falcões será de grande ajuda na ampliação do acesso a serviços que vão contribuir ainda mais com todo o trabalho que já é realizado pelo Governo do Estado no desenvolvimento humano capixaba”, declarou.

Também estiveram presentes os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), Nara Borgo (Direitos Humanos) e Jacqueline Moraes (Mulheres), além do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.

Gerando Falcões

O Instituto Gerando Falcões é uma rede de desenvolvimento social que está presente em cerca de 6 mil favelas e reúne mais de 700 mil pessoas impactadas por todo o Brasil. Mais de mil líderes da ONG já foram capacitados para transformar territórios por todo o Brasil.

