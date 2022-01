Casagrande autoriza início das obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Linhares

Foi autorizado nesta quarta-feira (19) pelo governador do Estado, Renato Casagrande, o início das obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Linhares, que será importante para a conexão logística da região norte capixaba com o restante do País. Serão investidos R$ 2,71 milhões no empreendimento, com recursos do Tesouro Estadual. O prazo de execução das obras será de 12 meses.

As intervenções consistem na reforma e na ampliação da edificação existente, com a reformulação da fachada, das áreas internas e do estacionamento, visando a melhoria das condições físicas para a atração de passageiros, garantindo assim mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários.

“Investimos mais de R$ 40 milhões na construção da nova pista do Aeroporto de Linhares e agora damos Ordem de Serviço para a reforma e ampliação do terminal de passageiros, que ficará em condições de operação por qualquer companhia aérea. Com essas obras, teremos uma estrutura adequada para voos que poderão ajudar no turismo e, principalmente, no desenvolvimento da região”, pontuou o governador Casagrande.



“Dessa forma, a capacidade de atração de voos para o município será ampliada, contribuindo para o dinamismo econômico da região norte do Estado, seja como suporte logístico para as atividades das empresas ali instaladas, seja para recepção de turistas. Além disso, será uma via de entrada e saída para os próprios moradores da região”, explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.



A empresa vencedora da licitação e que ficará responsável pela execução das obras é a VLZ Construtora Ltda.



A nova pista do Aeroporto de Regional de Linhares foi concluída pelo Governo do Estado no final do ano passado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). No momento, a pista passa pelo processo de homologação e posterior autorização para pousos e decolagens. Toda a documentação necessária já foi enviada à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Após a homologação da pista e autorização para pousos e decolagens, o Aeroporto Regional de Linhares poderá receber voos comerciais de aeronaves de modelos até o Boeing 757/200. A administração do aeroporto compete à Prefeitura de Linhares.



A nova pista do Aeroporto de Linhares tem 1.860 metros de extensão e é fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o Governo Federal assinado em 2011. Na época, a Semobi ficou responsável pela elaboração do projeto e o DER-ES pela execução das obras. No total, o Estado investiu cerca de R$ 45 milhões, equivalente a 70% do valor do empreendimento, entre os custos do projeto, obra, desapropriações e remoção de obstáculos, entre outros serviços. A contrapartida do Governo Federal foi de R$ 18 milhões.



Ampliação da oferta de gás natural

Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para as obras de interligação da rede de distribuição de gás ao gasoduto de transporte Cacimbas-Vitória, o que permitirá aumentar a segurança da operação e ampliar a oferta de gás natural em Linhares. A obra terá duração de 12 meses com investimento de R$ 27,7 milhões por parte da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás).



O empreendimento tem como objetivo interligar a rede de distribuição urbana do município de Linhares com o ponto de recebimento de gás, localizado no gasoduto de transporte na região de Regência, eliminando o transporte rodoviário de GNC (Gás Natural Comprimido) e as etapas de compressão e descompressão, de forma a ampliar o volume ofertado ao município, para 360.000 metros cúbicos/dia, ou seja, oito vezes superior ao atual.



Permitindo assim benefícios ao município como o aumento da oferta do gás natural, que possibilita a atração de novos investimentos; maior segurança no processo e mitigação do risco de incidentes e desabastecimento; e melhoria da eficiência operacional.



“Esse é mais um investimento que vai fortalecer a economia de Linhares e de toda a região. O gasoduto é fundamental, pois agora o gás natural vai vir direto para Bebedouro e será injetado à rede que abastece as empresas e algumas áreas residenciais. O espaço de compressão do gás em Regência poderá beneficiar outros municípios que têm rede de gás local, mas que não têm gasoduto”, afirmou o governador Casagrande.



A obra consiste na construção de 28,4 km de gasoduto em tubo de aço carbono 6” feito de forma predominante em área rural, isento de população em seu entorno, em uma faixa de servidão com 43 propriedades que será executada pela empresa Uniforte Engenharia e Construtora, licitada para este fim. Foram realizados anteriormente um estudo de análise de risco à população circunvizinha, que não indicou perigo à comunidade local, e o licenciamento junto aos órgãos responsáveis.



O gasoduto ficará totalmente subterrâneo a uma profundidade aproximada de um metro do nível do solo e dois metros da pista. Por este gasoduto, serão abastecidos residências, indústrias, estabelecimentos comerciais e postos de combustíveis, hoje atendidos por meio de carretas de GNC que fazem cerca de 240 viagens mensais, em um percurso de 63 km, o que apresenta riscos de incidentes e desabastecimento, por conta do transporte rodoviário.



O volume atual é de 40.000 metros cúbicos/dia, capacidade que passará para 120 mil metros cúbicos /dia após a construção do gasoduto, podendo chegar a 360 mil metros cúbicos /dia, caso seja necessário.