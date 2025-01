Casagrande dá ordem de serviço para construção de galeria em Vila Velha

8 de janeiro de 2025

Na noite de terça-feira (07), o governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou em Vila Velha o início das obras de construção de uma galeria dupla e de um parque linear ao longo de 2,15 quilômetros do Canal da Costa. O investimento tem repasse de R$ 21.990.000,00 do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG), ao fundo municipal de investimentos do município.

Casagrande comentou que se trata de mais um investimento estruturante importante para a região. “Fundamental poder fazer essa ação que vai ofertar uma área de lazer para os moradores dessa região, um investimento na infraestrutura, na impermeabilização do canal, com chances muito melhor de poder fazer a limpeza. Além de ser uma oportunidade para que todos possam fazer a sua ligação aqui na rede de esgoto da Cesan. Então é um investimento estratégico, bom para o lazer, para o esporte, para a qualidade de vida, para o meio ambiente. Um investimento de 22 milhões de reais em parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha para a gente poder continuar a transformação do nosso Estado e a transformação de Vila Velha”, disse o governador.



As construções da galeria dupla e do parque linear serão executadas pela Prefeitura de Vila Velha, ao longo de 2,15 quilômetros do Canal da Costa, no trecho localizado na Praia da Costa. “Há anos esse investimento é esperado pela população de Vila Velha. Sua execução vai transformar uma área hoje subutilizada, parte dela sob a Terceira Ponte, em um espaço público multifuncional, que dará um visual novo à região, sendo mais uma opção de lazer e de atividades esportivas para moradores e visitantes”, afirma a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso.



Redução de alagamentos

A galeria no Canal da Costa será composta por duas células, cada uma delas medindo 4,10 metros de comprimento por 3,00 metros de largura, em estrutura de concreto e aço, com uma extensão total de 2,15 quilômetros, proporcionando melhoria no escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, contribuindo para a diminuição dos alagamentos na cidade.

Sobre a galeria será construído um parque linear com a mesma extensão. O parque será dotado de pista de skate, quadra poliesportiva com fechamento em alambrado, campo de futebol society, quadra de tênis, dois parquinhos infantis, pracão (área para cães). E ainda: estacionamentos para 32 carros e 23 motos; vagas em bicicletários distribuídas ao longo do parque; espaço para barraquinhas de alimentação e artesanato; espaço para realização de eventos; e áreas de estar, com bancos e lixeiras.

A secretária Emanuela Pedroso destaca a importância da obra, que beneficiará cerca de 30 mil pessoas diretamente, e mais de 110 mil, indiretamente. “O investimento vai melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo espaços para exercícios, relaxamento e interação social, transformando totalmente o cenário daquele espaço urbano”, diz.



O Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, de onde provêm os recursos que serão aplicados na obra, é inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. O objetivo é realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres; de prevenção a eventos hidrológicos extremos; e de conservação e revitalização de recursos hídricos, visando à preservação de vidas e à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado.



O total de investimento do Governo do Estado em Vila Velha, com repasse de recursos do Fundo Cidades à Prefeitura Municipal, é de R$ 103.643.921,91.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES