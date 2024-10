Casagrande e Gandini declaram apoio a Fabinho para prefeitura de Domingos Martins

Faltando 5 dias para a eleição, o governador e o 2° deputado estadual mais votado no município fizeram vídeo pedindo apoio ao candidato do PSD

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), oficializaram seu apoio ao candidato à Prefeitura de Domingos Martins pelo PSD, Fabinho Trarbach, número 55. O anúncio foi feito por meio de um vídeo, que também contou com a presença do atual prefeito Wanzete Kruger (sem partido), de Fabinho e do candidato a vice-prefeito, Ivan Paganini (PSB).

No vídeo, Casagrande ressaltou a importância da eleição de Fabinho, que é o atual vice-prefeito de Domingos Martins, para assegurar a continuidade das obras em andamento no município, muitas delas fruto de indicações do mandato de Gandini. Entre os projetos mencionados estão as obras de calçamento rural, essenciais para o desenvolvimento e integração das comunidades locais.

Casagrande destacou a parceria com a atual administração, ressaltando os inúmeros investimentos em infraestrutura no município.

“Domingos Martins tem mais calçamento rural que praticamente qualquer outro município do Estado, graças à nossa parceria com Wanzete e Fabinho. Eles pedem, nós repassamos os recursos, e eles têm a capacidade de fazer”, afirmou o governador.

Ele também mencionou a pavimentação entre Potratz, em Santa Maria de Jetibá, e Melgaço, além da reabilitação do pavimento na rodovia que liga Melgaço à sede de Domingos Martins.

“Estamos investindo também na Rota do Carmo, ligando a BR-262 à Comunidade do Carmo, em Aracê, um projeto essencial para os agricultores e o turismo”, completou.

Casagrande ainda reforçou que Domingos Martins tem se desenvolvido por meio dessa parceria, com apoio de parlamentares como Gandini e do governo estadual.

“Domingos Martins precisa continuar com esse trabalho. É por isso que peço o apoio da população para eleger Fabinho e Ivan no dia 6 de outubro”, concluiu o governador, enfatizando que o município não pode se isolar.

Gandini, que foi o segundo deputado estadual mais votado no município (dentre os já parlamentares, ele ficou atrás só de Adilson Espindula, com 1.930 votos), reforçou seu apoio a Fabinho, lembrando os 1.660 votos que recebeu dos moradores de Domingos Martins nas últimas eleições.

“Peço o voto de confiança da população para Fabinho Trarbach. Juntos, podemos fazer Domingos Martins avançar ainda mais”, afirmou o deputado.

A parceria entre Casagrande, Gandini e Fabinho Trarbach visa garantir a continuidade dos investimentos em infraestrutura e outros setores cruciais para o crescimento sustentável de Domingos Martins.

crédito divulgação